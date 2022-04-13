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Kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyalarında paylaşan Pakistanlılar gözaltına alındı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

13 Nisan 2022 07:38

Kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların sokakta, toplu taşımada görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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