Kadınların gizlice fotoğrafını çekerek paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Keşan'da, iddiaya göre F.M., çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. F.M., yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, F.M.'nin cep telefonu ve bilgisayarına el koyarak, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderdi.

F.M.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

"Cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Dosyaya müdahil olan avukat Özge Kuru Tutal, F.M.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasının ceza almayacağı anlamı taşımadığını belirterek, "Emniyet güçleri titiz bir çalışmayla şüpheliyi tespit etmişler. Ben dosyaya müdahil oldum. Menfaati ihlal edilen ve Keşan'da yaşayan biri olarak dosyayla ilgili yine şikayetçi oldum. Tekrar yakalama kararı istedik. Ayrıca sosyal medya hesabının içeriği silinmiş olsa da erişeme engellenmesini istedik. Sürecin takipçisi olacağız. Emniyet ve adliye de bu konuda bize destek verdi. Şu anda işlemler devam ediyor. Yakın zamanda da sonuçlanır. Cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Şüpheli hakkında 6 kadının emniyete giderek şikayetçi olduğu belirtildi.