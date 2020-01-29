Kadınların geceleri 'otobüsten istedikleri yerde inebilme' uygulamasından şoförlerin haberi yok

Hürriyet'ten Ece Çelik'in deneyim haberi şöyle:

Ben durak dışında bir noktada inmek için şoförün yanına yaklaşıyorum. Bu kez otobüs şoförü eğer durak dışı durursa ceza yiyeceğini söylüyor. Başka bir otobüs şoförüne müsait bir yerde indirip indiremeyeceğini soruyorum. Yine ret cevabı alınca şoföre geceleri kadınların istedikleri yerde inebilmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Şoförden aldığım yanıt şöyle:

“Ben öyle bir şey duymadım. Ama biz yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Şu ileride durayım, inersin.”

Otobüs İşletme Dairesi Başkanı: Şoförler uygulamadan haberdar; talimatta açık var

Konuyla ilgili görüştüğümüz Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Ayhan Ayvaz, tüm şoförlerin bu uygulamadan haberdar olduğunu savunarak şöyle dedi:

“Tüm şoför arkadaşımızın elinde ‘Şoför acil durum, çalışma, uygulama talimatı’ var. Talimatta açık olarak bu uygulama yer alıyor. Kadınlar haftanın yedi günü gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar durak haricinde trafiği tehlikeye atmayacakları noktalarda inebilir. Yılda iki kez şoför arkadaşlara verilen periyodik eğitimlerde de bu husus tekrarlanıyor. İstanbul’da halihazırda 6 bin otobüs çalışıyor. 3 bin tanesi bize ait, 3 bin tanesi özel taşımacılık. Ama tüm şoför arkadaşlar bu karardan sorumlu. Kendilerine bu bilgi tebliğ ediliyor.”

Şoförler habersiz

Saat 01.00’e kadar üç farklı otobüste deneme daha yapıyorum. Bindiğim otobüs şoförlerinden hiçbirinin uygulamadan haberdar olmadığını öğreniyorum. Kadınların geceleri “otobüsten istedikleri yerde inebilme” uygulamasına geçen şehirler arasında Ankara, Edirne, Kocaeli, Antalya, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır ve Muğla bulunuyor.