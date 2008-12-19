Kadınların evlilik tercihi doktorlar

Uluslararası araştırma şirketi Synovate’in yaptığı ankete göre kadınlar evlenmek için en çok doktorları tercih ediyor. En az güvenilen meslek sahipleri sinemacılar, müzisyenler, gazeteciler ve reklamcılar...



Uluslararası araştırma şirketi Synovate’in Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Malezya ve Güney Afrika’da 5500 kişiyi dahil ederek yaptığı anket, en imrenilen mesleğin doktorluk olduğunu ve en çok doktorlara güvenildiğini ortaya çıkardı.



Synovate’den yapılan açıklamada anketin, film sanatçıları, müzisyenler, gazeteciler ve reklamcıların en az güvenilen meslek sahipleri olduğunu ve bu mesleğe sahip kişilerle evlenmenin tercih edilmediğini gösterdiği belirtildi.



Açıklamaya göre, katılımcıların yüzde 16’sı evlenmek için tercihini, doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından yana kullandı.



Synovate, yeni tanışan insanların birbirlerine yönelttiği ilk sorunun “mesleğiniz nedir” olduğuna, ismin daha sonra sorulduğuna dikkati çekti.

