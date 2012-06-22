Kadınların erkeklerde sevmediği özellikler neler?

Yapılan araştırmalara göre kadınlar temiz ve bakımlı erkek seviyor. İlk tanışmadaki ayrıntılar, kadınlar için çok önemli.

İşte kadınların erkeklerde sevmediği özellikler:

1 - Burun kılları

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre birçok kadın, burun kıllarından tiksiniyor.

2- Erkekte göbek

Kadınlardan formlarını korumalarını beklerken bira göbeği yapmaları, erkeklerin en büyük hatalarının başında geliyor. Dikkatlerden kaçan göbek deliğinde biriken kirler aşkı öldürüyor.

3 - Tırnaklara dikkat

Sevgilinizi elinizden kaçırmak istemiyorsanız tırnaklarınızı temiz tutun. Özellikle gitar çalan genç erkekler tırnaklarını uzatır. Ancak bu kadınlara mide bulandırıcı ve pis bir görüntü gibi gelir.

4 - Ana kuzusu sevilmiyor

Kadın, birlikte olduğu erkeğin anne sözünden çıkmayan bir süt kuzusu olduğunu görmeye hiç tahammül edemez.

5 - TV karşısında yayılmak

Kadınlar, erkeğin eline kumandayı alıp zap yapmasından nefret eder.

6 - Traşlı olmalı

Her gün traş olan erkeğe bütün kadınlar bayılır. Sakalı çıkmayan erkekler de kadına dayanılmaz gelir.

7 - Ter kokma

Kadınlar, hoş kokmayan erkeklerden kaçar.

8 - Bol pantolon

Aşırı bol bir pantolon erkeğin fiziğini kötü gösterir. Çok dar olanlar da iticidir. Ortasını bulmanız şart.

9 - Dağınık olmak

Erkeklerin sürekli etrafı dağıtması da eksi bir puandır.

10 - Sürekli tartışmak

Her konuyu her fırsatta bir tartışma haline getiren erkek itici gelir.

11 - Beyaz çorap giymek

Beyaz çorap da kadınların itici buldukları şeylerden.

12 - Yemek yerken ses çıkarmak

Eğer hızlı, ağzınızı doldurarak, ses çıkararak, bir de ağzınız doluyken konuşarak yemek yiyorsanız bittiniz!

13 - Vücut tüyleri

Bu bölgelerdeki tüyler elinizde olmasa da kadınlar sırtta kıldan hoşlanmaz.

14 - Bakımsız ayakkabılar

Aman ayakkabınızın her zaman boyalı ve cilalı olmasına dikkat edin.

15 - Fazla jöle

Jöleyi abartmak, saçları kafaya yapıştırmak da birçok kadına itici gelir. Mutlaka ortasını bulun!

16 - Sararmış dişler

Dişlerinizin sapsarı görünmemesi için elinizden geleni yapın.

17 - Süslü takılar

Küçük parmağa, orta parmağa süslü, taşlı kocaman altın yüzük takmayı kimi erkekler çok sever. Ancak onlar, güzel bir kadın bulma şansını da oldukça azaltanların başında gelir.

18 - Takma diş

Peruk ya da ekme saçları kadınlar daha kolay kabul edebilir. Ancak ağzınızdan her an fırlayacakmış gibi duran takma dişler güzelim bir rüyayı bitirebilir. Bunların dışında zevksiz giyinmek ve burun karıştırmakda istenmeyen davranışlar arasında yer alıyor.