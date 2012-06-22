Kadınların erkeklerde sevmediği özellikler neler?

Yapılan araştırmalara göre kadınlar temiz ve bakımlı erkek seviyor. İlk tanışmadaki ayrıntılar, kadınlar için çok önemli.
İşte kadınların erkeklerde sevmediği özellikler:
1 - Burun kılları
Yapılan anketlerin sonuçlarına göre birçok kadın, burun kıllarından tiksiniyor.
2- Erkekte göbek
Kadınlardan formlarını korumalarını beklerken bira göbeği yapmaları, erkeklerin en büyük hatalarının başında geliyor. Dikkatlerden kaçan göbek deliğinde biriken kirler aşkı öldürüyor.
3 - Tırnaklara dikkat
Sevgilinizi elinizden kaçırmak istemiyorsanız tırnaklarınızı temiz tutun. Özellikle gitar çalan genç erkekler tırnaklarını uzatır. Ancak bu kadınlara mide bulandırıcı ve pis bir görüntü gibi gelir.
4 - Ana kuzusu sevilmiyor
Kadın, birlikte olduğu erkeğin anne sözünden çıkmayan bir süt kuzusu olduğunu görmeye hiç tahammül edemez.
5 - TV karşısında yayılmak
Kadınlar, erkeğin eline kumandayı alıp zap yapmasından nefret eder.
6 - Traşlı olmalı
Her gün traş olan erkeğe bütün kadınlar bayılır. Sakalı çıkmayan erkekler de kadına dayanılmaz gelir.
7 - Ter kokma
Kadınlar, hoş kokmayan erkeklerden kaçar.
8 - Bol pantolon
Aşırı bol bir pantolon erkeğin fiziğini kötü gösterir. Çok dar olanlar da iticidir. Ortasını bulmanız şart.
9 - Dağınık olmak
Erkeklerin sürekli etrafı dağıtması da eksi bir puandır.
10 - Sürekli tartışmak
Her konuyu her fırsatta bir tartışma haline getiren erkek itici gelir.
11 - Beyaz çorap giymek
Beyaz çorap da kadınların itici buldukları şeylerden.
12 - Yemek yerken ses çıkarmak
Eğer hızlı, ağzınızı doldurarak, ses çıkararak, bir de ağzınız doluyken konuşarak yemek yiyorsanız bittiniz!
13 - Vücut tüyleri
Bu bölgelerdeki tüyler elinizde olmasa da kadınlar sırtta kıldan hoşlanmaz.
14 - Bakımsız ayakkabılar
Aman ayakkabınızın her zaman boyalı ve cilalı olmasına dikkat edin.
15 - Fazla jöle
Jöleyi abartmak, saçları kafaya yapıştırmak da birçok kadına itici gelir. Mutlaka ortasını bulun!
16 - Sararmış dişler
Dişlerinizin sapsarı görünmemesi için elinizden geleni yapın.
17 - Süslü takılar
Küçük parmağa, orta parmağa süslü, taşlı kocaman altın yüzük takmayı kimi erkekler çok sever. Ancak onlar, güzel bir kadın bulma şansını da oldukça azaltanların başında gelir.
18 - Takma diş
Peruk ya da ekme saçları kadınlar daha kolay kabul edebilir. Ancak ağzınızdan her an fırlayacakmış gibi duran takma dişler güzelim bir rüyayı bitirebilir. Bunların dışında zevksiz giyinmek ve burun karıştırmakda istenmeyen davranışlar arasında yer alıyor.