Kadınların en seksi yaşı 28

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar kendilerini en seksi 28 yaşında hissediyor. Kendine güven ise 32 yaşında zirveye çıkıyor.

Cambridge Düşesi Kate'in kardeşi Pippa Middleton, Tamara Ecclestone ve oyuncu Mila Kunis gibi isimler de bu 'sihirli yaş'ta kendini seksi hisseden kadınlar arasında yer alıyor.

Bacak boyu, bel ölçüsü ya da kalçalarının şeklinden memnun olmayan kadınlar, 28 yaşında vücut hatlarını beğeniyorlar.

Lil-Lets'in 2 bin İngiliz kadın arasında yaptığı araştırmaya göre; kadınların yüzde 23'ü gözlerini beğenirken, yüzde 20’si göğüslerini güzel buluyor, yüzde 13’ü zekâlarına güveniyor.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 41 ise daha uzun bacaklara sahip olmak istiyor.

Kadınlara ilham kaynakları sorulduğunda ise yüzde 19’u Cambridge Düşesi Kate'i, yüzde 17’si Florance Nightingale'i, yüzde 15’i ise Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'yu gösteriyor.