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Kadınların ekmek parası mücadelesinde ağır yüklerine esnaf bile yardımcı oluyor

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da birçok sokak arasında atık kağıt, karton ve plastik toplayanları görmeye alışığızdır

15 Aralık 2017 13:45

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da birçok sokak arasında atık kağıt, karton ve plastik toplayanları görmeye alışığızdır. Geçimlerini bu şekilde sağlayanların sayısı yadsınamayacak kadar fazla. Belki birçoğumuz bu işi meslek edinen kadınlara rastlamamışızdır şimdiye kadar ama onların sayısı da gittikçe artıyor. Bayrampaşa\'da köşe bucak dolaşan bu kadınlar, hurda depolarına atık kağıt satmak için el arabalarıyla sabahın erken saatlerinde yola koyuluyorlar ve yaz kış demeden çalışıyor, topladıkları atıkları hurda depolarına getirip satıyorlar.

GÜNDE 30-40 TL KAZANIYORLAR

Yaşları 30 ile 50 arasında değişen bu kadınlar, bazen kendi ağırlıklarından çok daha fazla malzemelerle kilometrelerce yol kat ediyorlar. Onlardan biri ise 46 yaşındaki Melahat Yardım.. Yaklaşık 5 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Yardım, günde 30TL ile 40TL arasında para kazanıyor. 2 çocuk annesi olan Yardım, \"Çocukların okul masrafları için mecbur çalışıyorum. Eşim de çalışıyor ama ev kira olduğu için eşimin aldığı maaş yetmiyor. Benim gibi bu işi yapan başka kadınlar da var. Bazılarının eşi yok. Bu iş zor ama ekmek parası için çalışıyoruz\" diye konuştu.

 TAŞIYAMADIKLARINDA ESNAF YARDIMLARINA KOŞUYOR

Depoya atık malzeme getiren kadınların bir çoğunu çevredeki esnaf yakından tanıyor. Ağır yük taşıyan bu kadınlar topladıklarını taşımakta zorlandıkları zaman yardımlarına yine en yakınlarındaki esnaf koşuyor. Birçoğu görüntülenmek istemiyor ve kameraları görünce yolunu değiştiriyor. Bayrampaşa\'daki atık depo işletmecileri, kadın işçilerin sayısının oldukça fazla olduğunu ve yıllarca bu şekilde çalışan kadınlar bulunduğunu belirterek, depoya getirdikleri malzeme ağırlığına göre para aldıklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

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