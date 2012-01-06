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Dünya

Kadınların ''diyet yalanları''  ANKARA (A.A)

06 Ocak 2012 20:11

-Kadınların ''diyet yalanları''  ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Kadınların beslenme alışkanlıklarına ilişkin yılda yaklaşık 500 yalan söyledikleri belirlendi. Kadınların söyledikleri ''diyet yalanları'' çoğunlukla çikolata, peynir ve alkolle ilgili. Timex tarafından yaklaşık 3000 kadın arasında yapılan araştırma, kadınların yeme alışkınlıklarına dair en sıklıkla kullandıkları cümlenin ''Sadece küçük bir parça yedim'' olduğunu ortaya koyuyor. ''Öğle yemeğinde çok yiyeceğim ki, sonraki öğünlerde az yiyeyim'', ''Kendime çok nadir yemekle ilgili ödül veriyorum'', ''Çocukların tabaklarında kalanlar ziyan olmasın'' ve ''Sadece yemeğin tadına baktım'' en fazla söylenen ''diyet yalanlarından'' bazıları. Kadınların çok sık dile getirdikleri bahaneler arasında hiç fast-food yemedikleri, yalnızca özel kutlamalarda bir kadeh içtikleri, kırmızı şarabın sağlığa çok faydalı olduğu ve günde 5 öğün meyve-sebze yeme kararı aldıkları da yer alıyor. Kadınları en çok yoldan çıkaran besinlerin ise çikolata, cips, pasta, peynir ve ekmek olduğu belirtiliyor. Çoğu kadının yeme alışkanlıkları konusunda çevresine ve kendisine dürüst davranmadığını ifade eden uzmanlar, diyet yapan kadınların tüm gün yedikleri besinleri yazdıkları bir günlük tutmalarının kilo kaybını önemli ölçüde arttıracağını vurguluyor.

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