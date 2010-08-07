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Yaşam

Kadınların dikkatini çekmek isteyen erkekler kırmızı giysin

Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların kırmızı giyen erkekleri çekici buldukları ortaya çıktı

07 Ağustos 2010 03:00

T24-Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların kırmızı giyen erkekleri çekici buldukları ortaya çıktı

 Journal of Experimental Psychology adlı bilimsel yayında yer alan araştırmaya göre ABD, İngiltere, Almanya ve Çin’den kadınlar kırmızı giyinmiş erkeklerin fotoğraflarını, diğer renkleri tercih etmiş erkeklerin fotoğraflarından daha çekici buldu. Çalışmayı kaleme alan, Rochester Üniversitesi’nden Andrew Elliot, kadınlar için seksi bir renk olarak algılanan kırmızının erkeklerde de seksi bulunduğuna vurgu yapıyor.

Renge verilen tepkilerde kültürel farklılıklar olsa da farklı ülkelerden kadınların erkeğin kırmızı giymesine verdiği tepkinin tutarlı olduğu görülen araştırma, yaşları 20’yle 57 arasında değişen bir grup ve 19-22 yaşlarındaki bir ikinci grupla yapıldı. Ekip kadınların kırmızıyı daha yüksek statüyle de bağdaştırdığı sonucuna ulaştı.


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