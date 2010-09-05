Kadınların da aldatmaya hakkı var mı?

T24 - Zuhal Olcay'ın 'Aldatmak erkeğin elinin kiriyse, benim de eteğimin kiri' sözüne kadınlardan farklı görüşler geldi. Doğa Rutkay, 'Olcay ne diyorsa doğrudur' derken, Banu Zorlu 'Kadın namuslu olmalıdır' dedi.

ZUHAL OLCAY: ERKEK ALDATIYORSA KADIN DA ALDATABİLİR

Ünlü oyuncu Zuhal Olcay, Akşam gazetesine verdiği röportajında kadın-erkek ilişkisine farklı bir bakış açısı getirdi. Uzun süredir kalbi boş olan Olcay, günümüzde yaşanan aldatma olayındaki kriterlere değindi. 'Kadın çocuk bakar, kadının sevgilisi olmaz, kadın aldatmaz gibi dayatmalarla büyüyoruz. Yaşlı erkeklerin genç kızlarla ilişkisini kabul ediyoruz. Tersi de olmalı. Erkek aldatınca 'elinin kiri' diyoruz. Benim de eteğimin kiri' diyen Zuhal Olcay açıklamalarıyla da tüm şimşekleri üzerine çekti. Olcay, kadın- erkek arasındaki çifte standarda karşı çıkarken, sanat dünyasının ünlü isimlerinden bazıları sanatçıya hak verirken bazılarıysa karşı çıktı.

- ARZU BALKAN Kadın- erkek eşittir!

Elbette bu tip konularda kadın ve erkeğin eşit olması ve birtakım kalıplarla düşünülmemesi gerekiyor.

- NİLGÜN BELGÜN Aldatmaya karşıyım!

İş dünyasında olsun özel hayatta olsun ben her türlü aldatmaya karşıyım. İki kişinin birbirini aldatması hiç hoş bir şey değil. O yüzden eteğimin kiridir diyemem. Bu konu da da Zuhal'e katılmıyorum. Ancak aşkın ve ilişkinin yaşla alakası olamaz. Ben beraber olacağım kişinin yaşına değil anlaşıp anlaşamadığıma bakarım. Önemli olan gençlik, yaşlılık değil iki kişi arasındaki uyumdur.

- BANU ZORLU Kadın namuslu olmalı

Kadınlarla erkekler sadece kanunlar karşısında eşit. Dinimize göre iki tarafın da aldatması günahtır. İkisi de aldatınca zina yapmış oluyor. Kadın namuslu olmalı.

- GAMZE KARAMAN Aldatmak her iki taraf için etik değil

Aldatmak hem kadın hem de erkek açısından etik değil. O yüzden ne erkeğin elinin kiri ne de kadının eteğinin kiri. Aslında Zuhal Olcay'ın da bundan bahsettiğini sanmıyorum. Toplumda kadını ezik olarak görüyoruz. O da kadının bilge olduğundan söz ediyor.

- DOĞA RUTKAY: İdolüm ne diyorsa doğrudur

ZuhalOlcay, benim idolüm olduğu için ne derse doğrudur. Ona kesinlikle laf yetiştirmek istemiyorum.