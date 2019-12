Kadınların beyni güzellikten daha iyi anlıyor

Kadınların güzellikleri erkeklerden daha iyi değerlendirdiği belirlendi.



Bilim insanları, erkeklerin güzel görüntüleri beyinlerinin sadece bir tarafıyla algıladıklarını, kadınların ise güzel bir şey gördüklerinde beyinlerinin her iki tarafını da kullandıklarını belirttiler.



Guardian gazetesindeki habere göre yeni bir araştırmada, resim, fotoğraf gibi objelere bakan insanlara yapılan beyin taramasında, güzelliğin sadece bakan kişinin gözünde olmadığı ortaya çıktı.



Buna göre, erkekler ve kadınlar güzel olduğunu düşündükleri bir şeye baktıklarında beyinleri farklı reaksiyon gösteriyor, kadın beyni erkeğinkinden daha faal hale geliyor.



Madrid'deki San Carlos Kliniği’nden bilim insanları, güzel bir resim gördüklerinde erkeklerin beyinlerinin sadece sağ tarafının, kadınların beyinlerininse her iki tarafının da daha aktif hale geldiğini saptadılar.



Bilim insanları, bu farklı tepkinin, kadın ve erkeğin uzamsal bilgiyi işleme yöntemlerinin yanı sıra erkeklerin bir resme bütün olarak bakması, kadınlarınsa küçük detaylara bile dikkat etmesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar.



Proceedings of the National Academy of Sciences'da yazan bilim adamları, gösterilen resimlere her iki cinsin de 3000 milisaniye içinde tepki verdiğini, beynin en çok faaliyete geçen bölümünün parietal lobu olduğunu belirlediler. Erkeklerde ise bu faaliyet sadece sağ tarafta saptandı.



California Üniversitesi’nden araştırmacılar, parietal lob insanlarla şempanzeler arasındaki ayrımdan sonra hızla evrimleştiği için, bu farklılığın atalarımızdan kaldığına inanıyorlar.



(AA)