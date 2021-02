Kadınların araç kullanma hakkını savunanların hapse atıldığı Suudi Arabistan’daki ralliye boykot çağrısı

Suudi Arabistan'da aktivist Loujain al-Hathloul kadınların araç kullanma hakkını savunduğu için hapisteyken gerçekleşecek Dakar Rallisi'ne yönelik boykot çağrıları yapılıyor. Suudi Arabistan, insan hakları ihlâllerinin üzerini spor etkinlikleriyle kapamakla suçlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, her yıl düzenlenen ve bu yıl 12 kadın sporcunun yer aldığı yol dışı yarışı Dakar Rallisi öncesi aktivistler, kadınların araç sürme hakkını savunduğu için şu an hapiste bulunan hak savunucusu Loujain al-Hathloul'u hatırlattı. Yarışın bir noktada Hathloul'un bulunduğu hapishanenin önünden geçeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan'daki tutuklular için kampanyalar yürüten Grant Liberty isimli sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Lucy Rae "Kadın hakları aktivistleri araç kullanma hakkı için yıllarca hapishane, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve cinsel tacizle karşı karşıya kaldı. Hâlâ da hapiste olanlar var" dedi. Rae sözlerine şöyle devam etti "Suudi yetkililerin bu durumdayken bu hakkı kazanan kahramanlar hapisteyken kadın sürücülerin de yer aldığı bir yarış etkinliği düzenlemesi gerçekten saçmalık."