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BBC Türkçe

Kadınların alınmadığı Japon adası UNESCO Dünya Kültür Mirası olma yolunda

Japonya'da kadınların girmesine izin verilmeyen Okinoşima'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması tavsiye edildi. Adaya kadınların neden alınmadığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlara göre bunun nedeni "kadınların adayı kirleteceğine" in

29 Nisan 2018 20:30

Japonya'da kadınların girmesine izin verilmeyen Okinoşima adasının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası listesine alınması tavsiye edildi.

Ülkenin güneybatısında bulunan adaya, dini ziyaret amaçlı olarak sadece erkekler alınıyor.

UNESCO, Dünya Mirası Tavsiye Kurulu'nun önerisini Temmuz'da karara bağlayacak.

Deniz tanrıçasına adanan Munaka Taişa Okitsumiya tapınağının bulunduğu 0.7 kilometrekarelik adaya kadınların neden alınmadığı tam olarak bilinmiyor.

Ancak bazı uzmanlara göre bunun nedeni "kadınların adet gördüğü için adayı kirleteceğine" inanılması. Adanın sahibi olan Şinto tapınağı kanı "pis" olarak kabul ediyor.

Fakat tapınak yetkilileri bu iddiayı reddediyor ve "eski zamanlarda deniz yolculukları tehlikeli olduğu için insan soyunu devam ettiren kadınların korunması amacıyla, adaya gitmelerine izin verilmediğini" söylüyor.

Adaya girmesine izin verilen erkekler önce soyunup arınma ayinine katılmak zorunda. Ziyaretçilerin adadan herhangi bir şey götürmeleri ve bu adada neler yaptıklarını anlatmaları yasak.

Tapınak yetkilileri, ada Dünya Kültür Mirası listesine girse bile kadınlara yasağın kaldırılmayacağını söylüyor.

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