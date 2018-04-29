Kadınların alınmadığı Japon adası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde

Japonya'da kadınların girmesine izin verilmeyen Okinoşima Adası Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası listesine alındı.

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kyuişi açıklarındaki 4 adadan biri olan Okinoşima'ya dini ziyaret amaçlı olarak sadece erkekler alınıyor.

Deniz tanrıçasına adanan Munaka Taişa Okitsumiya Tapınağının bulunduğu 0.7 kilometrekarelik adaya kadınların neden alınmadığı tam olarak bilinmiyor.

Bazı uzmanlara göre bunun nedeni "kadınların adet gördüğü için adayı kirleteceğine" inanılması. Yüzyıllardır adanın sahibi olan Şinto tapınağı kanı "pis" olarak kabul ediyor.

Fakat tapınak yetkilileri bu iddiayı reddediyor ve "eski zamanlarda deniz yolculukları tehlikeli olduğu için insan soyunu devam ettiren kadınların korunması amacıyla, adaya gitmelerine izin verilmediğini" söylüyor.

Adaya girmesine izin verilen erkekler önce soyunup arınma ayinine katılmak zorunda. Ziyaretçilerin adadan herhangi bir şey götürmeleri ve bu adada neler yaptıklarını anlatmaları yasak.

Ada her yıl sadece bir gün, 27 Mayıs'ta ziyaretçi kabul ediyor ve ziyaretçi sayısı 200 ile sınırlı.

Dünya Kültür Mirası listesine girse bile adaya kadınlara yasağın kaldırılmayacağını açıklayan tapınak yetkilileri, gelecekte Şinto rahipleri dışında kimsenin alınmayabileceğini sölüyor.

Tapınağın sözcüsü, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bazen adaya kadınların girmesinin yasak olduğu yönünde ifadeler görüyoruz. Aslında ilkesel olarak ada, burada 365 gün ibadet eden rahipler dışındaki herkese yasak" dedi.

Bu yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 33 yer eklendi. Bunlar arasında Türkiye'den Afrodisias Antik Kenti ile Brezilya'da Rio de Janerio kentindeki Valongo Rıhtımı da var.