Kadınların akciğer kanseri olma riski daha fazla





İsviçre’de yapılan bir araştırma, sigara içen kadınların, sigara içen erkeklere oranla akciğer kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.





St. Gallen’de 683 akciğer kanseri hastasının incelenmesiyle yapılan araştırma, sigara içmeyen kadınların, sigara içmeyen erkeklere oranla daha fazla akciğer kanserine yakalandığını da gösterdi.



Dr. Martin Frueh, sonuçların endişe verici olduğunu, verilerin çünkü kadınların daha az sigara içmesine rağmen daha erken yaşta akciğer kanserine yakalandığını gösterdiğini belirtti.

