T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kadınların 3'te 1'i isteksiz

Doç.Dr. Yeşim Uncu, Türkiye'deki kadınlardan 3'te 1'inde cinsel isteksizlik bulunduğunu söyledi.

18 Ocak 2009 02:00

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Yeşim Uncu, Türkiye'deki her 5 kadından 1'inin hayatında hiç orgazm olamadığını söyledi. Kadınlardan 3'te 1'inde cinsel isteksizlik bulunduğunu belirten Uncu, evlilik öncesi baskının, daha sonra korkuya dönüştüğünü bildirdi.

Bursa'da bu yıl 9'ncusu düzenlenen `Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi'nde, kadın cinselliği, kısırlık ve üreme konuları ele alındı. `Kadın cinselliğini etkileyen faktörler' konulu sunum yapan Doç.Dr. Yeşim Uncu, Türkiye'de cinsellik konusundaki araştırmaların oldukça yeni olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yapılan araştırmaların tamamına yakınının erkeklerin erektil disfonksiyonları (sertleşme güçlüğü) ile ilgili olduğunu anlatan Doç.Dr. Yeşim Uncu, cinsellik konusunda kadınların çok büyük sorunları olduğunu belirtti.

Yetişkin kadınların cinsellik konusunda kendi uğraşları, arkadaşları ve eşlerinden bilgi edindiğini belirten Doç.Dr. Uncu, "Maalesef kadınlar yüksek oranda bilgisiz, erkekler de aynı oranda yanlış bilgiye sahip. Bu ortamı `körler sağırlar birbirini ağırlar' misali gibi düşünebiliriz" dedi.

Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de kadının cinselliği tam olarak yaşamadığı gerçeğinin ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Yeşim Uncu, "Bunların altında yatan başlıca nedenler arasında sosyal faktör ve psikolojik etkenler mevcut. Aile baskısı, toplum baskısı ve bilgisizlik, evlendikten sonra korkuya dönüşüyor" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24