Kadınların 3'te 1'i isteksiz

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Yeşim Uncu, Türkiye'deki her 5 kadından 1'inin hayatında hiç orgazm olamadığını söyledi. Kadınlardan 3'te 1'inde cinsel isteksizlik bulunduğunu belirten Uncu, evlilik öncesi baskının, daha sonra korkuya dönüştüğünü bildirdi.



Bursa'da bu yıl 9'ncusu düzenlenen `Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi'nde, kadın cinselliği, kısırlık ve üreme konuları ele alındı. `Kadın cinselliğini etkileyen faktörler' konulu sunum yapan Doç.Dr. Yeşim Uncu, Türkiye'de cinsellik konusundaki araştırmaların oldukça yeni olduğunu söyledi.



Bugüne kadar yapılan araştırmaların tamamına yakınının erkeklerin erektil disfonksiyonları (sertleşme güçlüğü) ile ilgili olduğunu anlatan Doç.Dr. Yeşim Uncu, cinsellik konusunda kadınların çok büyük sorunları olduğunu belirtti.



Yetişkin kadınların cinsellik konusunda kendi uğraşları, arkadaşları ve eşlerinden bilgi edindiğini belirten Doç.Dr. Uncu, "Maalesef kadınlar yüksek oranda bilgisiz, erkekler de aynı oranda yanlış bilgiye sahip. Bu ortamı `körler sağırlar birbirini ağırlar' misali gibi düşünebiliriz" dedi.



Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de kadının cinselliği tam olarak yaşamadığı gerçeğinin ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Yeşim Uncu, "Bunların altında yatan başlıca nedenler arasında sosyal faktör ve psikolojik etkenler mevcut. Aile baskısı, toplum baskısı ve bilgisizlik, evlendikten sonra korkuya dönüşüyor" diye konuştu.

