"Kadınların 10 trilyon dolarlık görünmeyen emeği dünyayı ayakta tutuyor"

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Kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek amacıyla 1986'dan beri faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle düzenlediği online panelde kadın emeğinin görünür olmadığı, pandemiyle birlikte kadın üreticilerin piyasadan dışlandığı vurgulandı.

Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Başkanı Şengül Akçar "Kadınların 10 trilyonluk görünmeyen emeği dünyayı ayakta tutuyor" dedi.

Dünyanın birçok yerinden kadınların, ekonomik olarak güçlenme modellerinden biri olan kooperatiflerin konuşulduğu online panelde, kooperatif hareketindeki kadın liderliği, kooperatiflerin bu krizi nasıl geçirdiği, nasıl bir değişime ihtiyaç olduğu ve bu değişim için neler yapılacağı üzerinde duruldu.

Dünyadaki temel düzeydeki kadın kuruluşlarını birbirine bağlayan Huairou Komisyonu adına konuşma yapan Sandy Schilen, Koronavirüs salgını döneminde kadın üreticilerin piyasanın dışına itildiğini söyledi.

Schilen şöyle konuştu:

''Covid döneminde kadınların piyasaya erişimleri çok büyük ölçüde engellendi. Dünyanın değişik yerlerinde sokağa çıkma yasağı tedbirleri alındı. Bazı durumlarda bu çok baskıcı seviyelere ulaştı ve kadınların şiddete maruz kaldığı, hapsedildikleri oldu. Piyasaya ulaşabilmek uğruna yerlerinden edildikleri de oldu. Çok uluslu gıda şirketlerinin etkileri piyasalara penetre ederek yerel kadın üreticiler piyasanın dışına itildiler. Ürünlerini piyasaya sunamamak ve gelirlerinden mahrum kalmak durumunda kaldılar''

''Kadınların karar alma süreçlerine katılımı önemli''

Yeterince temsil edilmemiş gruplar konusunda hassas olduklarını belirten Avrupa Endüstriyel ve Hizmet Kooperatifleri Konfederasyonu (CECOP) genel sekreteri Diana Dovgan da ''Üyelerimizden gelen verilere baktığımız zaman kooperatifler kadınlara kaliteli istihdam sağlıyor. Kooperatifi olmayan ticari kuruluşlarla karşılaştırıldığında, kooperatiflerde kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılıkları daha az. Kadınların iş ve yaşam dengesi ticari işletmelere kıyasla daha iyi kurabiliyor. CECOP olarak bizler bunun ötesine geçmeyi amaçlıyoruz. Kadınlar için kaliteli istihdam önemli ancak kadınların kooperatifin mülkiyetine de erişimleri de olmalı; idari pozisyonlara, karar alma süreçlerine katılımları da önemli'' dedi.

''Kadınların görünmeyen emekleri dünyayı ayakta tutuyor''

Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Başkanı Şengül Akçar ise şunları söyledi:

''Pandemi bütün dünya için iki noktayı çok görünür hale getirdi. Bunlardan ilki, cinsiyetçi, çevreyi tahrip eden, eşitsizliği ve yoksulluğu üreten ve hatta bundan beslenen bir ekonomik, politik ve sosyal bir dünyada yaşıyor olmamız. İkincisi de kadınların emekleriyle dünyanın çarkını döndürüyor, dünyayı ayakta tutuyor olması. Küçük bir azınlık dünya nüfusunun yüzde 60'ının sahip olduğu servetten daha fazlasına sahip. Bu servetin arkasında ise kadınların yılda 10 trilyon doları bulan ve görünmeyen emekleri yatıyor. Ve her nedense dünyadaki yoksulların yarısını da kadınlar oluşturuyor. Buradaki kooperatifler ve bütün kadın hareketlerinin değiştirmek istediği durum da bu esasında''