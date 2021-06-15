Kadınları zorla porno filmde oynatan yapımcıya 20 yıl hapis cezası

ABD'nin California eyaletinde kapatılan bir porno film sitesinde çalışan bir kişi, kadınları zorla veya kandırarak pornolarda oynattığı gerekçesiyle 20 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

31 yaşındaki Ruben Andre Garcia, bir porno sitesi ile ilgili davada "komplo" ve "seks ticareti" ile ilgili suçlamalardan suçlu bulundu

Savcılar Garcia'nın filmler için kadın bulmakla sorumlu olmanın yanı sıra yapımcılık ve aktörlük de yaptığını belirtti.

İddianameye göre Garcia, filmlerde rol alan kadınlara kimliklerinin gizli kalacağını, videoların internette yayımlanmayacağını ve sadece ABD dışı ülkelerde DVD formatında satılacağını söyledi. Savcılar, Garcia'nın videoların internet üzerinden ücretsiz sitelerde gösterildiğini bildiğini söyledi.

Filmlerde bazı kadınların rol almaya zorlandığını ve tehdit edildiklerini söylendi. İddianameye göre Garca bazı kadınları videoları internette yayımlamak veya eve gidiş biletlerini iptal etmekle tehdit etti.

Garcia geçen aralık ayında federal suçlamaları kabul etmişti. Onunla birlikte 5 kişi daha suçlu bulundu.

Sitenin yaratıcılarında Michael James Pratt hala aranıyor ve tutuklanmasına fayda sağlayan bilgi verecek kişilere 50 bin dolar öneriliyor.