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Kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, kadınları elle ve sözle taciz ettiği şikayetiyle aranan 25 yaşındaki H

11 Kasım 2017 18:53

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, kadınları elle ve sözle taciz ettiği şikayetiyle aranan 25 yaşındaki H.A., polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.
H.A., geçen 14 Ekim\'de saat 21.30 sıralarında, Güzelhisar Mahallesi 71 Sokak\'ta, yolda yürüyen N.F. adlı kadını elle ve sözle taciz etti. N.F.\'nin bağırmasıyla H.A. kaçtı. N.F. ise, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Uzun süren çalışmalar sonucu şüpheli H.A., tespit edildi. Polis ekipleri H.A.\'yı dün yapılan operasyonla yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren polis, H.A.\'nın, 26 Haziran\'da da Adnan Menderes Mahallesi\'nde bir kadını daha minibüsten indiği sırada taciz ettiğini belirledi. Her iki kadının da teşhis ettiği belirtilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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