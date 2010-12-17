Kadınları işkenceyle fuhuşa zorladılar

T24- İzmir, Aydın, İstanbul, Adana ve Mersin'de eşzamanlı "bataklık" operasyonu düzenleyen polis, genelev çetesini yakaladı, 36 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin zorla çalıştırdıkları kadınlardan A.D.'ye domuz bağıyla işkence yaptığı, ellerinden kaçan bir diğer kadını cezalandırmak için de 14 yaşındaki kız kadeşini silahla vurduğu ileri sürülüyor.

Evlenme ve lüks yaşam vaadiyle kandırdıkları kızları, uyuşturucu tuzağına düşürdükten sonra genelevlerde zorla çalıştıran, aralarında bir avukatında bulunduğu çete, polisin ‘bataklık’ adını verdiği operasyonla çökertildi. Taylan Yıldırım'ın Radikal gazetesinde yayımlanan haberine göre, işadamlarını cinsel ilişkiye girerken görüntüleyip şantaj yaptığı belirtilen çetenin, bir kadın mağduru ‘domuz bağı’ ile bağlayıp işkence yaptığı, bir başka mağdurun kardeşi ile annesini bıçakla yaraladığı ileri sürüldü.



İzmir're genelevde faaliyet gösteren çetenin, tuzaklarına düşürdükleri genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık iki yıl süren araştırmalarının ardından genelev çetesinin üç ayrı grup halinde faaliyet gösterdikleri saptandı. Çete liderleriyle elemanlarının da kimliklerinin tespit edilmesinin ardından takip başlatan polis İzmir, Aydın, İstanbul, Adana ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarda aralarında üç çete lideri olduğu ileri sürülen Muzaffer K., ‘Sani Nizam’ adıyla tanınan Nazamettin G., Aydın S. ile avukat Can K.'nın bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerle birlikte zorla çalıştırdıkları kadınların borçlarının yazılı olduğu ajanda ile imzaladıkları senetler, 10 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 85 gram esrar, metal jop ele geçirildi.



Lüks yaşam vaadi







Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinden ve polisin araştırmalarından, çetenin faaliyetleri de deşifre edildi.

Çete üyelerinin evlenme ve lüks yaşam vaadiyle kandırarak tuzaklarına düşürdüğü genç kızları önce uyuşturucuya alıştırdığı, ardından fuhuş yapmaya zorladıkları ve ihbarla polise yakalatarak fişlenmelrini saladıktan sonra genelevde çalıştırdıkları ileri sürüldü.

Yüksek meblağların yazılı olduğu senetleri de imzalatarak kadınları kendilerine borçlandırdığı idida edilen çete üyelerinin, bu kişileri istedikleri illere gönderdikleri, ayrıca çalışırken de uyuşturucu ve uyarıcı haplar vererek daha fazla cinsel istek duymalarının sağlandığı da iddia edildi.

Operasyon sırasında kurtarılan 30 kadından 8'inin şikayetçi olduğu çetenin, kurbanları için borçlarının yazılı olduğu özel ajanda hazırladıkları ve tüm ödemeleri burada kayda aldıkları da belirtildi.



Akıl almaz işkenceler



Genelev çetesinin çalışmayı reddederek kaçan kadın mağdurlarıyla yakınlarına yaptıkları işkenceler olayı soruşturan polisi bile şaşkına çevirdi.

Çetenin müşterilerden aldığı bahşişleri kandilerine vermeyen A.D. adlı kadını döverek domuz bağıyla işkence yaptığı belirlendi. Ellerinden kaçan bir kadın mağdurun ilköğretim okulu son sınıfta okuyan 14 yaşındaki kız kardeşine okul önünde silahla ateş ettikleri ve onu da tuzaklarına düşürmekle tehdit ettikleri, başka bir kadının ise geri dönmesini sağlamak için kardeşi ile annesini kaçırdıktan sonra bıçakla yaraladıkları ileri sürüldü.

Kürtaj olup İstanbul'daki ailesini yanına giden kadını, zorla getirip çalıştırmaya devam ettiği belirtilen çetenin, kadınların kaçmasına yardım eden bir kişiyi silahla yaraladığı belirtildi. Çete üyelerinin, Alsancak ve Şirinyer semtlerinde bar kurşunladıkları da polisin araştırmasıyla ortaya çıktı.



İşadamlarından şantaj







Kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan çetenin kadın üyeleri G.M. ve A.Y.'nin yakınlık kurdukları işadamlarını Urla'da kullandıkları villaya götürüp cinsel ilişkiye girdiği ve bunu görüntüledikleri ortaya çıktı. Polis, çetenin bu cinsel ilişki görüntüleriyle, avukat mensubu Can K. aracılığı ile işadamlarına şantaj yaptığını belirledi. Polisin 5 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 18'i sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, 18 kişi de serbest kaldı.