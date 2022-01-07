Kadınları hedef alan Doç. Dr. Emir Kaya hakkında 'soruşturmaya yer yok' kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 'Kadına Şiddetin Önlenmesi - Mevzuatın Geliştirilmesi' toplantısına katılan kadınları, 'Dibine kadar feminizm vahşiliği' diye hedef alan Doç. Dr. Emir Kaya hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'görevsizlik'; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Hukuk Fakültesi ise 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı verdi.

ASBÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emir Kaya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Ekim 2020’deki 'Kadına Şiddetin Önlenmesi - Mevzuatın Geliştirilmesi' başlıklı toplantısına katılan kadınları hedef almış ve sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"30 katılımcı içinde tek erkek bendim. 29 kadın... Çoğunluğu radikal, vamp tipler. Kezban Hatemi, Gülriz Uygur, Dilşat Özer, Aslı Koçak, Sema Kendirci, Sibel Suiçmez... Bir tane makul Türk-İslam kadını yok. Bir tane erkek sözcüsü yok. Dibine kadar feminizm vahşiliği... Sırf bu manzaradan, gelecek yılların da nasıl rezil olacağını tahmin edebilirsiniz. Mevzuatı etkileyen grupta makul insanlar var idiyse bile sessizdiler. Bir-iki Müslüman dernek temsilcisi de bunlara uyumlu konuştular. Kalplerini bilmem ama şirretliklerinden çekindiler.”

Yaptığı paylaşımın üzerine Doç. Dr. Emir Kaya hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya hakkında 'görevsizlik' kararı verdi ve Yükseköğretim Kurulu’ndan soruşturma izni istedi. Kurul ise konuyu ASBÜ’ya konuyu sordu. ASBÜ Hukuk Fakültesi ise Kaya hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verdi.

Avukat Cenk Yiğiter, Kaya’nın yargılanmayacağını kaydederek, “Demek ki Emir Kaya’nın bu kadar kolay kadınlara hakaret edebilmesinin de bir dayanağı varmış. Kendisinin böyle bir cezasızlıkla korunduğunu, soruşturmasına dahi izin verilmeyeceğini öngörmüştür” dedi. (ANKA)