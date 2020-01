Kadınlardan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

Türkiye'nin 28 kentinde bir araya gelen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' dün gerçekleşti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında gerçekleşen bisiklet etkinliğine 28 kentte binlerce kadın katıldı. Renkli kıyafetleriyle ve bisikletleriyle buluşan kadınların amacı temiz bir çevre için bisiklet kullanımını artırmak ve kadınların hayata katılımını artırmak.



İzmir merkezli Süslü Kadınlar Bisiklet Turu toplam 28 kentte gerçekleşti. Kadınlar belediyelere ve mülki idarecilere daha çok bisiklet ve bisiklet yolu için de çağrıda bulundu.



Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun merkezi ayağı İzmir'de kadınlar 17.30'da Konak Saat Kulesi önünde toplandı. Kadınların buradaki bisiklet turuna erkekler de katıldı.





İzmit: Bisikleti ulaşım aracı olsun





İzmit'te, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Kadınlar süslenerek de bisiklete binebileceklerini, bisikleti ulaşım aracı olarak kullanabileceklerini göstermek istedi.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Pisti önünde bisiklet tutkunları bir araya geldi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na kadınların yanı sıra erkekler de katıldı. Bazı kadınlar şıklıklarıyla dikkat çekerken, bisikletlerini de süsledi. Yaklaşık 150 kişi daha sonra bisikletleriyle şehir turu attı. Etkinliğe katılan Nurten Aktaş şunları söyledi: "Amacımız topluma bir mesaj vermek. Süslenip püslenip de bisiklete binebiliyoruz. Bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanabileceğimizin mesajını vermek istiyoruz. Yani ben bu kıyafetlerle yemeğe de gidebilirim, bisikletle arkadaşımla da buluşabilirim. İzmit çok küçük bir şehir sıkıştık kaldık. Her taraf otobüs, biraz trafikten uzaklaşmak istiyoruz. Bisiklet hayatımızda olsun diyoruz. Hayatı kolaylaştırmak, güzelleştirmek ve çocuklarımıza güzel bir gelecek vermek adına."

Adana: Otomobilsiz yaşam mümkün

Adana'da "Otomobilsiz Kentler Günü" nedeniyle bisiklet sürücüleri "Süslü kadınlar yollarda" sloganıyla bisiklet kullanımını artırmak için yollara çıktı.



Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan kadınlar buradan hareketle kentin birçok yerini bisiklet ile gezdi. Ezo Ülger, bisiklete herkesin binebildiğini göstermek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Otomobilsiz kentler günü nedeniyle bu etkinliği düzenledik. Burada amacımız otomobilsiz de bir hayatın olduğunu, bir yerden bir yere giderken motorlu taşıtların yanı sıra bisikletin de kullanılabileceğini göstermekti. Ben bir muhasebeci olarak işime ve her yere bisiklet ile gidip geliyorum" dedi. Motorlu taşıtlar olmadan da hayatın var olduğuna dikkat çekerken bunu hem bisikleti hem de kadınların kendilerini süsleyip gösterdiklerinin altını çizen Ülger şöyle devam etti:



"Bisiklete herkesin binebildiğini, hatta çok güzel bindiğini, o da yetmezmiş gibi süslü püslü bindiğini göstermek için, daha çok kadının bisiklete binmesi için Otomobilsiz Kentler Günü'nde her yıl süslü kadınlar yollarda. 'Şehirlerde egzoz dumanı kokusu değil, parfüm kokusu duymak için yaptır saçları, sür parfümü, giy kokoş elbiseni, tak şalını, sür rujunu-ojeni, giy topuklunu gel; sadece kendini mi süsleyeceksin? Hayır... Bisikletini süsle, çık yollara ve sadece kendin ol' sloganıyla yola çıktık. Bütün kadınlar süslendik geldik."





Tekirdağ: Kadınlar için





Tekirdağ'da kadınlar, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğinde bir araya geldi. İlk defa 2013 yılında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", kadınların katılımıyla Tekirdağ'da da yapıldı. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda toplanan yaklaşık 50 kadın, bisikletlerini balonlarla ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra sahil yolundan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne kadar gelen kadınlar, tekrar başladıkları yere dönerek yaklaşık 7 kilometre pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği Tekirdağ temsilcisi Nilay Özbahçeliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"'nun, kadınların bisikletle şehir içinde daha çok ulaşımını sağlayabilmek adına yapılmış bir etkinlik olduğunu söyledi.





Ordu: Yaşanabilir çevre için

Ordu'da yaklaşık 200 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğine katıldı. Altınordu ilçesi İlkadım önünde toplanan yaklaşık 200 kadın ilk olarak kullandıkları bisikletleri, balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra Ordu sahili üzerinden yaklaşık 5 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Ordu Kültür Sanat Merkezi önünde tamamladı.Kadınlar, yaklaşık 1 saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Bisiklet turunu düzenleyen Meryem Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da ilk defa böyle bir etkinliğin düzenlediğini belirterek, "Her şeyden önce gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz." diye konuştu. Etkinliğe katılan kadınlardan Nurteren Kuşlu ise Ünye'den geldiklerini belirterek, "Ordu'da ilk defa böyle bir etkinliğin olması nedeniyle çok mutluyuz. Bütün kadınlar süslendik ve bu etkinliğe katıldık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı etkinlik devam eder." şeklinde konuştu.

Zeynep Kandemir de etkinliği sosyal medya üzerinden duyduklarını dile getirerek, "Hiç düşünmeden katıldık. Bizim gibi meraklı birçok kadının buraya geldiğini gördük. Bundan sonra da devamının yapılması taraftarıyız." ifadesini kullandı. Neşe Şenocak da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Katılım çok iyi oldu. Amacımız bundan sonraki yıllarda da daha fazla katılımla bu etkinliği yapmak" dedi.

Çorum: Bisiklet sadece spor değil

Çorum'da kadınlar bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğinde bir araya geldi. İlk defa 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", sosyal medya üzerinden iletişim kuran bir grup kadın tarafından Çorum'da da gerçekleştirildi. Yunus Emre Parkı'nda toplanan yaklaşık 150 kadın, ilk olarak kullandıkları bisikletleri, balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Daha sonra Gazi Caddesi üzerinden yaklaşık 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Çorum Müzesi önünde tamamladı. Kadınlar, yaklaşık yarım saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Bisiklet turunu organize eden Gizem Çataroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da ilk defa böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Bisikletin sadece spor amaçlı kullanılmayacağının altını çizen Çataroğlu, "Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır, yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmalıyız." ifadesini kullandı. Çataroğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Katılım çok iyi oldu. Amacımız bundan sonraki yıllarda da daha fazla katılımla bu etkinliği yapmak." dedi.

Antalya: Kadınlar önayak olmalıdır

Antalya’da bisikletin de bir trafik taşıtı olduğuna motorlu taşıt kullananların bisiklet sürücülerine saygı göstermediğini öne süren bir grup kadın yollara çıktı. Konyaaltı ilçesi Atatürk Parkı’nda bir araya gelen 200 kişilik kadın grubu “Süslü kadınlar” adı altında bir araya geldi. Etek ve topuklu ayakkabı giyen bazı kadınlara renkli şapka takan ve bisikletlerini çiçeklerle süsleyen bazı kadınlarda eşlik etti. Kadınlardan bazıları süslü hallerini özçekim yaparak ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Amaçlarının süslenerek bisiklet sürüp bisikletin bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirten Süslü Kadınlar Antalya Topluluğu Sorumlusu Deniz Yaylak, etkinliğe sadece kadınların katılmasını ise “Kadınlar ön planda olmalıdır ve dikkat çekmelidir. Bizler toplumun her zaman en önünde olmalıyız” diyerek açıkladı.



Etkinliğe katılan bazı kadınlar ise bisikletin yeteri kadar kullanılmadığını ve bisiklet binmeyi çok sevdiklerini söylediler. Avrupa’da bir ülkede bisikletin şehir içi ulaşımda etkili olarak kullanıldığını belirten grup üyeleri Türkiye’de de bu durumun yaygınlaşması için yeteri kadar önem verilmediğini söyledi.



Grup, daha sonra yaklaşık 3 kilometrelik parkuru tamamlamak ve Karaalioğlu Parkı’na gitmek üzere harekete geçti.

Bisiklet yolu hemen şimdi

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde rengarenk giyinip, süslenen bir grup kadın, bisiklet sürücülerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Kadınların 10 kilometrelik bisiklet turuna bazı erkekler de destek verdi. Datça Kadınlar Topluluğu tarafından renkli kartonlara, 'Acil bisiklet yolu', 'Bisiklet yolu hemen şimdi', 'Bisiklet özgürlüktür', 'Arabadan in bisiklete bin', 'En temiz taşıt, bisiklet' yazıldı. Dövizlerin yanı sıra, begonvillerle süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleri ile tam bir karnaval havasında gerçekleşen bisiklet turuna katılan kadınlar, büyük ilgi gördü. Datçalı kadın bisikletçiler adına bir açıklama yapan 57 yaşındaki Ümit Kırcalı, İzmir'de ilk kez 2013 yılında düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na destek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu yıl iletişim kurmakta geç kaldığımız için 'Süslü Kadınlar' adıyla değil, 'Kadınlar Bisiklet Turu' adıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.



Datça'da bisiklet yolu eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade eden Kırcalı, Datça'mızda güvenilir bisiklet yolu istiyoruz. Bisiklet, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, biz dede ulaşım aracı olarak kullanılabilsin. İş yerine veya başka yerlere günlük kıyafetlerimizle bisikletle kolayca gidebilelim. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Arabadan in bisiklete bin diyerek, hava kirliliğine dikkat çekmek istiyoruz. Kadınlar olarak görünür olmak istiyoruz. Kadın toplumda görünür olduğu sürece, o toplum nefes alır. Kadınların korkmadan dilediği kıyafetle yolarda olduğu, toplumun her alanında görünür olduğu bir ülke istiyoruz. Bisikletliye, kadına, kadın bisikletliye saygı istiyoruz" diye konuştu.

Kadınlar 28 kentte buluştu





İzmir, İstanbul ve Ankara'nın yanısıra çok sayıda kadın süslenip bisikletine bindi. İşte o kentler: Adana, Antalya, Bursa, Edirne, Balıkesir, Karadeniz Ereğili, Bodrum, Marmaris, Muğla, Mersin, Kayseri, Eskişehir, Adapazarı, Sandıklı, Çorum, Konya, Antakya, Antep, ordu, Dalaman, Kütahya, Lefkoşa, Tekirdağ Süleymanpaşa, İskenderun, Söke ve Akçay.

Amaç bakanlığın ve belediyelerin dikkatini çekmek

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İnisiyatifi ise etkinliğin amacını şu sözlerle açıklıyor: Etkinliğin, sosyal medyada yorumlandığı gibi “ojeni sür, kokoş giyin, fotoğraf çektir” den fazlası olduğunu her paylaşımımızda dile getiriyoruz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bir farkındalık etkinliğidir; bisiklet sürüşü belediyenin ve Bakanlığın dikkatini çekmek için “süslü” olarak yapılmaktadır. Bisikletle güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak isteyen kadınlarn bisiklet yolları ve hizmetleri talebini eğlenceli bir şekilde iletmesidir.