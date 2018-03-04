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Yaşam

Kadınlardan "Savaşa, OHAL'e, cinsiyetçiliğe hayır" mitingi

Binlerce kadın Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yürüdü

04 Mart 2018 17:01

İstanbul 8 Mart Kadınlar Platformu öncülüğünde, “Savaşa, OHAL’e, cinsiyetçiliğe karşı emeğimiz, kimliğimiz ve özgürlüğümüz için direniyoruz” sloganlarıyla başlayan miting Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştiriyor. 

Mitingde ilk olarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden ihraç edilen Sema Uçar konuştu. Uçar, “İşimize geri dönmek istiyoruz” dedi. Sema Uçar, tek taleplerinin iş olmadığını aynı zamanda barış ve özgürlük talep ettiklerini de ifade ederek şöyle devam etti:

“Nerede olursak olalım içeride dışarıda evde işte özgürlük mücadelesi veren kadınlarla bir araya geldik. Mücadelemiz sürecek. Vardık var olacağız.”

Yüksekdağ ve Tuncel’den mesaj

Mitingde, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulundukları Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nden gönderdikleri 8 Mart mesajı okundu.

Tutuklu kadın siyasetçiler adına yazılan Tuncel ve Yüksekdağ’ın mesajında, “Sevgili kadınlar, hepinizi 8 Mart coşkusu ve direngenliğiyle, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Tüm saldırılara, savaşa, zulme, yasaklara, OHAL zorbalığına karşı yine isyandayız, yine sokakta, yine alanlarda” denildi.

Yüksekdağ ve Tuncel, “Kadınların 8 Mart iradesinin, savaş, OHAL, faşizm kuşatmasına karşı daha büyük ve kitlesel direnmeye yol açacağına yürekten inanıyoruz” ifadesini kullandı. Mesajda ayrıca şunlar kaydedildi:

“8 Mart’ta bir kez daha hakları ve yaşamı elinden alınan, bedeni, kimliği ve bütün ezilenlerin kurtuluşu için direnen kadınlarla yüreğimizi, sesimizi birleştiriyoruz. Kalbimizin yarısı burada ise yarısı Afrin’de yurdu ve bütün kadınların onuru için direnen kızkardeşlerimizle birlikte.”

“Tek yol özgürlük” diyen kadın siyasetçilerin mesajı şöyle sonlandı:

“Hepinizi yine bu duygu ve inançla selamlıyor, bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Özlemle ve kadınların yeni yaşam şenliklerinde kavuşma umuduyla kucaklıyoruz. İşçisi, ev ve kamu emekçisi, öğrencisi, köylüsü, esnafı; Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi ve tüm farklılıkları ile kadınların ortak itirazı yarını belirleyebilir.”

Binlerce kadın Bakırköy Özgürlük Meydanı’na yürüdü

Yağmur ve soğuk havaya rağmen Dikilitaş Caddesi üzerinde bir araya gelen binlerce kadın Bakırköy Özgürlük Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş kortejinde “Erkek iktidar savaş, biz barış istiyoruz”, “Vardık, varız, varolacağız”, ” Güçlenerek değiştireceğiz, mücadelemizi  büyüteceğiz”, “Alanlardayız”, “Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir”, “Kadınlar evde değil sokakta güzel”,” Kadınlar sükutta değil isyanda güzel”, ” Sokak seni çağırıyor”, pankartları açılarak “Eşit işe eşit ücret”, “Kadın katliamına işçi kıyımına doğanın talanına Akp’nin yalanına son”, “Tek bir kadının yaşamını bile tek bir adana bırakmayacağız”, “Ücretli köleliği son”, “Sınıfsal,ulusal, cinsel, sömürüye son”, “Kadınlar savaş istemiyor”,  “En büyük şiddet savaştır, barış istiyoruz”, “Barışı kadınlar örecek”, “Nefrete inat yaşasın hayat”, “Ev işçilerine insanca yaşayacak ücret” dövizleri taşındı. Kortejde ara ara “Jin jiyan azadi”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Homofobik devlet yıkacağız elbet”, ” Erkek vuruyor devlet koruyor”, ” Dünya yerinde oynar kadınlar özgür olsa”, ” Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.

İki güvenlik noktasında aranarak meydana alınan kadınların pankartları tek tek kontrol edildi. Pankartlar ve dövizler okunarak içeri alındı.

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