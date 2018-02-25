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Kadınlardan santral tepkisi

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yüzlerce kadın, tavuk gübresinin yakılarak enerjiye dönüştürüleceği atık tesisine tepki amacıyla eylem yaptı

25 Şubat 2018 18:59

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yüzlerce kadın, tavuk gübresinin yakılarak enerjiye dönüştürüleceği atık tesisine tepki amacıyla eylem yaptı. Kadınlar katı atık tesisinde depolanacak gübrenin çevreye kötü koku yayacağını, bu kokunun hava, tesisin de çevre kirliliğine yol açacağını söyledi.
Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kosova Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, mahallenin 25 dönümlük arazisinin Bütünşehir yasasının yürürlüğe girmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne geçtiğini belirterek, “Belediye de mera olarak kullandığımız 25 dönümlük araziyi sözleşmenin bitmesine  bir yıl kala elimizden alarak özel bir şirkete, tavuk gübresinin yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü atık tesisi yapması için aylık 80 bin lira bedelle kiraya verdi. Biz mahallemezi 500 metre yakınlıktaki bölgeye atık tesisi değil, hayvancılık yapabilmemiz için dam yapılmasını istiyoruz” dedi.
Kiraladıkları meraları ellerinden alınan kırsal Kosova Mahallesi kadınları toplandıkları meydandan tesisin kurulacağı alana kadar ellerinde pankartlarla yürüyerek, \'Köyümüzde atık tesisi istemiyoruz\' sloganı attı. Kadınların eylemine erkekler de destek verdi.

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