Kadınlardan 'pembe trambüs'e tepki: Adım adım toplumun dışına itiliyoruz

Bursa'daki 'pembe vagon' uygulamasının ardından bu kez de Malatya'da 'pembe trambüs' uygulaması hayata geçiriliyor. AKP’li Büyükşehir Belediyesi iki adet ‘pembe trambüs’ün yeni eğitim öğretim döneminde seferlere başlayacağını duyurdu. Uygulama kadınlar ve siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kadınlar sosyal medya üzerinden söz konusu uygulamaya tepkilerini, “Biz kadınlar toplumdan ayrılmayacağız, siz erkekler kendinizi kontrol edeceksiniz!”, “Tacizciyi tecavüzcüyü toplumdan yok edin kadınları değil!”, “Sorun kadınları ayrıştırıp, ulaşımı bile haremlik selamlık yapılarak çözülemez” ifadeleriyle dile getirdi.

Urfa’da pembe otobüs, Sivas’ta pembe taksi

İlk kez 2012 yılında Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları’nın yürüttüğü ‘kadınlara özel pembe otobüs’ kampanyası ile gündeme gelen uygulama, tepkiler üzerine hayata geçirilemese de 2015 yılının Mart ayında Urfa’da başlatıldı. Benzer bir uygula kısa süre önce Sivas hayata geçirilmek istenmişti. Kadınlar ‘pembe taksi’ uygulamasına, “Biz binmeyeceğiz, siz insan olmayı öğreneceksiniz” diyerek büyük tepki göstermişti.

"Amaç kadını korumak değil"

Birgün’ün aktardığı habere göre, uygulamayı, 15 yıllık AKP iktidarının kadınlara yönelik politikalarından bağımsız değerlendirmemek gerektiğini aktaran TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanvekili ve CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Adım adım kadınlar toplumun dışına itiliyor ve toplumdan soyutlanıyor. Burada amaç, kadını korumak değil. Amaç kadın ve erkeği birbirinden ayrıştıran, kutuplaştıran ve maalesef sağlıksız bir toplum yaratmak. Vagonları ayırarak, kadınlara özel toplutaşıma uygulamasını hayata geçirerek kadınları koruyamazsınız. Bunun bir adım sonrası da ‘Kadın sokağa çıkmasın. Evinde daha güvende olur’ mu olacak? Yavaş yavaş kadınları toplumdan dışlayan, haklarını erozyona uğratan adımlar atılıyor. Bu uygulamayı masum ve kadınlar lehine değil, tam tersine kadınları ötekileştirici, kadınlara yönelik bir ayrımcılık olarak görüyorum. Kindar ve dindar toplum hayallerinin önündeki en büyük engel olarak kadınları görüyorlar. Bu yüzden kadınların bedenlerine ve yaşamlarına saldırıyorlar” diye konuştu.

"Pembe otobüse binmeyen kadınlar cinsel tacize uğrarsa ne olacak?"

Avukat Selin Nakıpoğlu ise, uygulamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Kadınlar yine kendileri hakkında kendi kararlarını veremiyor, erkekler yine sahnede. Ellerinde olsa kadınları görünmez kılacaklar. Yine soralım, belki bir ışık yakar: Bu ayrımcı uygulamayı aldığınız ülkelerin deneyimlerine baktınız mı? O ülkelerde kadın ve erkeklerin yaşam alanları ayrıldıkça tecavüz ve şiddetin arttığını, tecavüz ve şiddet arttıkça da çözüm olarak kadın ve erkekleri ayırma yoluna gidildiği için tecavüz ve şiddetin daha da arttığına ilişkin yapılan çalışmaları okudunuz mu? Pembe otobüse binmeyen kadınlar, otobüste cinsel şiddete uğrarsa ne olacak? Yapanın yanına kâr mı kalacak yoksa erkek yargının bol keseden dağıttığı indirimlerden mi faydalanacak? Senelerdir söylüyoruz; toplu taşımada tacizin kıyafetle, yaşla, makyajla, nasıl durduğunla hiçbir ilgisi yok. Aslında hiçbir durumda cinsel şiddetin bunlarla ilgisi yok. Muktedirler, kadınların hamileyken sokakta dolaşmasını günah sayan, ‘Kadınlar kamusal alanda sesli gülmemelidir’ deyip, ‘Önden fermuarlı pantolon giyen kadınlar kafirdir’ diye beyanat verebilen din adamlarına kanaat önderi yapılarak, benim verdiğim vergi ile devletin kanalında program yaptırıyorlar. Erkeklerin şiddeti ile uğraşıp, kadınların yakasını bırakmalılar.”