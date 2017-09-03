Kadınlardan ortak iş kurumu: Bizbizze

Son bir yıldır, bir iş yapmak isteyen, hayatta aktif bir yer almak isteyen kadınları tek merkezden yönlendirecek, işlerini kolaylaştıracak bir kurum var: Bizbizze... Kurucusu ve yürütücüsü Bedriye Hülya, "Bizbizze projesi çerçevesinde sene başından bu yana alanında uzman gönüllülerce verilen eğitim, 300’den fazla kadın yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, Bedriye Hülya, 2000’li yılların başında Amerika’da çuval ithalatı yapmak üzere bir şirket kurmak için yola çıktığında gördüğü ve ‘hayatı çok kolaylaştıran’ bu kurumların hem Türkiye’de olması gerektiği düşüncesiyle ilk adımları atıyor.

Hülya’ya göre, kadınların, ilgi alanları ve güçlü yönleri hakkındaki farkındalıklarının artmasına ihtiyaçları var. Kültürel ve sosyal hayatta kadınların değişen rollerine ayak uydurmalarını hızlandırabilmek için sosyal projelere gereksinim duyuluyor.

Bunlar sağlandığında da kadınlar, erkeklerin yaptığı her işi en az onlar kadar iyi yapabileceklerini görüyor ve yapıyor. Proje çerçevesinde ulaşılan kadınlara eğitimler veriliyor, danışmanlıklar veriliyor, “Şimdi, çiçek açma zamanları, en güzel zamanlarına geldik, bu işin” diyor Hülya. Bizbizze’de, emekli bankacılar finansal danışmanlık, hukukçular gerekli prosedürler hakkında bilgi veriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Ataşehir başta olmak üzere bazı belediyelere bir dizi kurum da destek veriyor projeye. Projeyi dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı Ashoka da destekliyor.

Enstrümanlı yolculuk...

Hülya’nın hedefinde ise bu organizasyonu başka şehirlere de taşımak, mümkünse Türkiye’nin her köşesine ulaştırmak bu nedenle tüm şehirlerde paydaşlar aranıyor. Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Ünitesi’ni benzerlerinden ayıran önemli bir özeliği var.

JP Morgan ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Bizbizze projesinin kurucusu ve yürütücüsü Bedriye Hülya, “Biz kadınlara ne yapmaları gerektiğini söylemiyoruz. Birlikte birtakım enstrümanlarla neye doğru yol almasının kendisi için iyi olacağını bulmak üzere kazı yapıyoruz” diyor.

"Mümkünse Türkiye'nin her yerine taşımak istiyorum"

Hülya’nın hedefinde ise bu organizasyonu başka şehirlere de taşımak, mümkünse Türkiye’nin her köşesine ulaştırmak bu nedenle tüm şehirlerde paydaşlar aranıyor. Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Ünitesi’ni benzerlerinden ayıran önemli bir özeliği var.

JP Morgan ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Bizbizze projesinin kurucusu ve yürütücüsü Bedriye Hülya, “Biz kadınlara ne yapmaları gerektiğini söylemiyoruz. Birlikte birtakım enstrümanlarla neye doğru yol almasının kendisi için iyi olacağını bulmak üzere kazı yapıyoruz” diyor.

Kadının aklı erer

Bedriye Hülya’nın bütün kadınlara verdiği ısrarlı mesajı, “Bir erkeğin aklının erdiği her şeye bizim de aklımız erer. Farklı bir türden bir şeyler söylerlerse sakın inanmayın. Yolunuza devam...” Bizbizze projesi çerçevesinde sene başından bu yana alanında uzman gönüllülerce verilen eğitim, koçluk, mentorluk, hukuki ve finans danışmanlığı hizmetlerinden 300’den fazla kadın yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor.

Kaktüs kardeşliği

Ayşe ve Kübra Genç kardeşler birlikte Kaktüs Bahçe’yi çalıştırıyorlar. Ayşe, Bizbizze’nin istihdam grubuna katıldı, Kübra ise girişimci grubuna. Kübra, bitki ve özellikle kaktüs tutkusunu Kaktüs Bahçe’de başka bir aşamaya taşırken, Ayşe de, Bizbizze’de danışmanlık görüşmeleri sonucunda, hayalindeki işte çalışma planlarından vazgeçmeden, zaten satış ve pazarlamada destek verdiği Kaktüs Bahçe ile daha fazla eğilme kararı aldı....

Anne-kız kırkyama

İşini kuran, kurduğu işi büyüten yani artık ‘çiçek açan’ bir dizi Bizbizze’ci var. Bunlardan biri Özlem Kıldır Sermetöz, Annesi Serpil Kıldır’ın, ABD’de bir kadın kulubünde patchwork öğrenip, Türkiye’de de bu işi önce eşe dosta hobi olarak yapmaya başladığını anlatan Özlem Kıldır, bir noktada kurumsal finansçı olarak çalışmayı bırakıp annesine katılıyor.

“Ben de resim ve kumaş yapıyordum” diyen Kıldır, işi ticari olarak yapmaya karar verince Bizbizze’ye katıldığını, 4 yıl için planladıkları gelişimi bir yılda kaydettiklerini belirtiyor. Bundle of Colors markasıyla kayıtlı işler tamamen el emeği. Kıldır, Bizbizze sayesinde cesur adımlar atmasının dışında, katılımcıların desteğinin de başarısında çok büyük rol oynadığını söylüyor.

Dizilerimiz sağ olsun

Kübra Toprak: Grafik tasarımı eğitimi görürken bir yandan babasının Mercan’daki bindallı ve kına malzemeleri dükkânında çalışmaya başlayan Toprak, şimdi kız kardeşiyle tasarım becerilerini kullanarak kişiye özel söz, nişan, kına ve düğün malzemeleri tasarlıyor.

Toprak, sektörde dizilerin satışları artırdığını belirtirken, evleneceklere de “Her şey mükemmel olsun diye ağzınızın tadını kaçırmayın” diye seslenmeyi ihmal etmiyor.

Aslı Gözde Ak: Şu anda “severek yaptığı”, istediği insan kaynaklarında çalışıyor. İş arama sürecine büyük katkısı olan Bizbizze’ye en çok da “pes etmemeyi öğrettiği” için teşekkür ediyor.

Yasemin Çakıl Çankaya: Bizbizze sürecinde sosyal medya yönetimi ve web tasarımı hizmeti veren Çakıl Design Reklam Tasarım ajansını açtı.