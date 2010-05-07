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Yaşam

Kadınlardan 'kalın ses' kriteri

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ince sesli kadınların kalın sesli erkekleri çekici bulduğu ortaya çıktı.

07 Mayıs 2010 03:00

 T24- İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ince sesli kadınlar kalın sesli erkekleri çekici buluyor.


Araştırma için sesleri ölçülen 113 kadına 'Senden hoşlanıyorum' ya da 'Senden hoşlanmıyorum' diyen erkek sesleri dinletildi ve bu sesleri çekici bulup bulmadıkları soruldu.


Erkeklerin sesleri elektronik olarak modifiye edilerek kimi daha feminen, kimi daha maskülen, daha tiz ya da daha yoğun seslere çevrilmişti. Katılımcıların ne söylediğine bakmaksızın sesi derinden gelen erkekleri tercih ettiği görüldü.


Ayrıca en tiz sesli 20 kadın, en maskülen erkek seslerini seçti. Radikal gazetesinin haberine göre; ekipten Benedict Jones, "İnsanların evlilik ve aşkta kendilerine çekici gelen kişileri seçtiklerini zaten biliyorduk. Ancak çekiciliğin etki alanı sırf aşkla sınırlı kalmıyor, insanlar çekici bulduğu kişileri işe alıyor, onlara oy veriyor veya onlarla daha iyi anlaşıyor" diyor.


Araştırmayla çekiciliği belirleyen faktörler arasında sesin de önemli bir belirleyici olduğu ortaya kondu. (habertürk)

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