KADINLARDAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE BÜYÜK YÜRÜYÜŞ (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda toplanan binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi\'nde yürüyüşe geçti.

Fransız Kültür Merkezi önünde 19.30\'da toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi\'nde yürüyüşe geçti. Yağmura rağmen yürüyüşe binlerce kadın katılırken, bazı kadınların yağmurdan korunmak için şemsiye taşıdıkları görüldü.

Polis, yürüyüş nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi\'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler, yürüyüşe katılmak için gelenlerin çantaları ve üzerlerini aradı.

Tünel Meydanı\'na kadar devam edecek olan kadınların yürüyüşü devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Yüksekten çekilen görüntülerle yürüyüş