Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı yol kesme eylemi

Kadınlar Birlikte Güçlü, İstanbul Sözleşmesi’ni feshedilme tarihi olan 1 Temmuz’a dikkat çekmek amacıyla yol kesme eylemi yaptı.

BirGün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre, Kadınlar, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Bulvarı önünde bir araya geldi. Barbaros Bulvarı’nda yolu kapatan kadınlar, “Geceleri de gündüzleri de sokakları da terk etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedi.

1 Temmuz’a kadar İstanbul Sözleşmesi için sokaklarda olacaklarını dile getiren kadınlar, “Öldürülmemek için, erkek şiddetine karşı, devlet şiddetine karşı, kadın düşmanlarına karşı, trans ve homofobiye karşı sokaktayız” dedi.

İsyandayız

Kadınlar, Barbaros Bulvarı boyunca yürüdü. Çok sayıda yurttaş eyleme alkışlarla destek verdi. 1 Temmuz’da tüm kadınları sokağa çağıran Kadınlar Birlikte Güçlü, “Hayatlarımız için isyandayız” diye seslendi.