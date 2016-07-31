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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kadınlardan ‘Darbelere karşı özgürlüğümüzü savunuyoruz’ mitingi

"Bu zamana kadar bize meydanları dar edenler bilsinler ki vardık var olacağız"

31 Temmuz 2016 23:34

İstanbul' da HDP Kadın Meclisi, Kongra Jınên Azad(KJA) ve HDK Kadın Meclisi'nin öncülüğünde kadınlar Kadıköy’de ‘Darbelere karşı özgürlüğümüzü savunuyoruz’ mitingi düzenledi.

Kadiköy İskele Meydan’ında düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Filiz Kerestecioğlu, Hüda Kaya'nın katılımcı olarak katıldığı buluşmada birçok kadın örgütü katıldı.

Evrensel'in haberine göre, açılış konuşmasını HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit yaptı. Koçyiğit "15 Temmuz'da yeniden bir askeri darbe girişimi oldu bu bizim için yeni olan bir şey değil. Büyüttükleri, besledikleri gücün neler yapabileceğini daha önce biz söylemiştik. Bizim için süperiz değildi. Bizim için yeni olan kendi uçaklarıyla, mermercileriyle vurulmuş olmaları. 2002 den beri iktidarda olan AKP kürtajı yasakladı, doğum izinleri kaldırdılar. Özgürlük diyerek, kadınlara evi reva gördüler. Özgürlük diyerek haklarımızı elimizden aldılar” dedi.

Darbe girişiminden bu yana antidemokratik yasaların uygulandığına değinen Koçyiğit, "Darbeye karşıyız. Askeri darbeye de karşıyız, sivil darbelere de. 7 Haziran’dan beri uygulanan darbeye de karşıyız. Hiçbir darbe siyasetini savunmuyoruz. Bu ülkede demokrasiyi, özgürlükleri, kadın haklarını, Alevileri, Kürtleri, LGBTİ’leri yok sayarsanız böyle darbelerle yüz yüze kalırsınız" diye konuştu.

Koçyigit, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Bu ülkeye barış İmralı’da sayın Abdullah Öcalan ile gelecek. Bunun adresi ve yeri belli" diye konustu. 15 Temmuz’da 4 partinin darbeye karşı ortak tutumla hareket ettiğini vurgulayan Koçyiğit, "Bu ülkeye barış, kadın hakları, emek sömürüsü, Kürt sorunu çözülmeden gelmez. 15 Temmuz’da kendi halkını bombalayanlar o gün de katildi daha önce de bizim için katildi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Bu zamana kadar kadınlar meydanda olsaydı özgürlükler olsaydı 15 Temmuz’da sokaklarda tanklar olmayacaktı. Bu zamana kadar bize meydanları dar edenler bilsinler ki vardık var olacağız" ifadesini kullandı.

Kadın özgürlük mücadelesinin bileşenleri olarak her türlü erkek şiddetine boyun eğmeyeceklerini, bütün darbelerin kadına ve özgürlüğe karşı olduğunu belirten Yüksekdağ “Darbeyle yaşamımızı işgal etmeye çalışanlara karşı özgürlüğümüzü savunuyoruz. Bizlere çok görülen özgürlüğü yaşatmak için, kadınların özgürlüğünün bir toplumun özgürlüğü anlamına geldiğini savunmak için kadının özgürlüğe sevdasıyla savunacağız" diye konuştu.

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