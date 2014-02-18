Kadınlardan 'dantelli çamaşır' protestosu!

Rus ve Kazak kadınlar ‘külotlara özgürlük’ sloganıyla sokaktaydı. İki ülkede yürürlüğe girmesi planlanan uygulamada, pamuk oranı yüzde 6’nın altında kalan iç çamaşırlarının üretimi, ithalatı ve satışı yasaklanıyor. Dolaylı yoldan dantelli iç çamaşırı satışını da yasaklayan yeni yasayı kadınlar protesto etti.

Kazakistan’da başlarına taktıkları iç çamaşırlarıyla meydanlara çıkan 30 kişi gözaltına alındı. Yeni uygulamanın yaz başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya Tekstil Birliği’ne göre ülkede her yıl yüzde 80’i yurtdışından gelen 4 milyar dolar değerinde iç çamaşırı satılıyor. Birlik, böyle bir uygulamayla ekonominin zarar göreceği görüşünde.