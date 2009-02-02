Kadınlardan çıplak şantaj

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir inşaat ustası, kendisini darp ve parasını gasbeden 3’ü kadın biri kız çocuğu 4 kişinin, cep telefonuyla kendisinin ve kadınlardan birisinin çıplak görüntüsünü çekip şantajla para istediği iddiasıyla polise başvurdu.



İddiaya göre, P.Ç. (46) isimli kadın, Moymul Mahallesi Kuyubaşı Sokak’taki evinde inşaat işi yaptıracağını belirterek daha önceden tanıdığı inşaat ustası H.K’yi (55) eve çağırdı.



P.Ç’nin 13 yaşındaki kızı H.Ç, kız kardeşi M.S. (47) ve yeğeni F.S. (22), ceketini çıkararak çalışmaya başlayan H.K’nın yanına geldi.



Diğer kadınlar, P.Ç’nin üzerindeki elbiseyi çıkardı. H.Ç, inşaat ustası ile yanında duran annesi P.Ç’nin görüntüsünü cep telefonuyla çekmeye başladı. Bu sırada M.S. ile kızı F.S’nin H.K’ye sopalarla vurmaya başladığı ileri sürüldü.



Elinde bulunan bıçağı H.K’nin boğazına dayayan M.S’nin, pantolon ve ceketindeki 54 TL’yi zorla aldığı öne sürüldü.



P.Ç’nin de "Benim avukatım var. 5 bin TL vermezsen senin hakkında dava açacağım" dediği iddia edildi.



H.K, daha sonra şüpheli kadınların, kendisini dövdüğü, parasını gasbettiği ve cep telefonu görüntüsüyle şantaj yapmaya çalıştıkları iddiasıyla polise başvurdu.



Polis tarafından üç kadın ile bir kız çocuğu gözaltına alındı. H.Ç, çocuk şubesi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



