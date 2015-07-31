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Yaşam

Kadınlardan "biz değil, silahlar sussun" eylemi

Barış İçin Kadın Girişimi, tüm kadınları 1 Ağustos'ta yurdun çeşitli illerinde savaşa karşı ses çıkarmaya çağırdı

31 Temmuz 2015 19:25

Barış İçin Kadın Girişimi, tüm kadınları savaşa karşı ses çıkarmak için 1 Ağustos’ta eylem yapmaya çağırdı. Girişim, şiddetin kadınlara döndüğünü ve önce kadınların “sesinin kesilmeye çalışıldığını” savunarak, “Bombalar hayatlarımıza düşüyor! Biz kadınlar artık silahlar sussun, barış konuşsun, diyoruz; savaşa karşı ses çıkarıyoruz” dedi.

Barış İçin Kadın Girişimi, 1 Ağustos Cumartesi günü, tava, zil, tef, tencerelerle, Türkiye'nin pek çok ilinde toplanacaklarını duyurdu. Kadınları, #BarışaİhtiyacımVar hashtagini kullanarak, savaşa karşı ses çıkarmaya da çağıran girişim; İstanbul’da Galatasaray Meydanı ve Kartal’da, Ankara’da Yüksel Caddesi’nde, İzmir’de Alsancak ÖSYM önünde toplanacaklarını duyurdu.

Barış İçin Kadın Girişimi’nin eylem çağrısı şu şekilde:

Çözüm süreci boyunca katliamlarla, sürecin bizim katılımımıza kapatılması, şeffaflaştırılmamasıyla, şiddetle hep barış içinde yaşama umudumuz hedef alındı. Şimdi bombalarla, cinayetlerle, artan savaş çığırtkanlığıyla bu umut yok edilmeye çalışılıyor. Ama biz kadınlar barışın, barış umudunun ne değerli olduğunu biliyoruz, çünkü bizler savaşı, savaşın tüm toplumsal etkilerini en ağır şekilde yaşadık. Artan şiddetin nasıl da bizlere döndüğünü, önce bizim sesimizin kesilmeye çalışıldığını unutmadık. Şimdi yine her gün haberleri korkuyla açıyoruz, sokağa tedirginlikle çıkıyoruz. Yine dağa köye bombalamalar, onlarca ölüm, yine polis ve asker ölümleri, acılı aileler, yine barışın sesini yükselteceğimiz yürüyüşlerimize yasaklar, operasyonlarda ölümler, haber alma sitelerine, sosyal medyaya kısıtlamalar, yine cenazelerimize saldırılar, yine her yerde gaz bombaları, her yerde pompalı tüfekleriyle özel tim, yine polis saldırısında 11 yaşındaki Beytullah Aydın gibi ölenler ve yine yanmakta olan bir Lice... Bunlar bize çok ama çok tanıdık. Bir haftada binden fazla insan gözaltında. Bu gözaltıların çok ama çok azı IŞİD'i hedef alırken, bir yandan bizler 'Her an IŞİD bombası patlayabilir' tedirginliği altında yaşamaya, toplu taşıma kullanmaktan korkmaya mahkûm edildik. Biz kadınlar, savaşın göç, yoksulluk, tecavüzler, ölümler, yas ve acı demek olduğunu çok iyi biliyoruz; savaşa karşı sesimizin susturulmaya çalışıldığının da farkındayız. Artık her yanımızı saran bu savaşa karşı bir kez daha ses çıkarmak için, barışı hiç bir iktidar hırsına feda etmeyeceğimizi göstermek için hep birlikte sokaklardayız!

1 Ağustos Cumartesi günü, Barış için 'ses çıkar' eylemimizi yapmak üzere tava, zil, tef, tencere, darbuka, düdük, davul, ne bulursak alıyoruz, saat 17.00'da Türkiye'nin birçok ilinde toplanıyoruz! Gelemeyen tüm kadınları da bulundukları yerlerde savaşa karşı ses çıkarmaya, sözlerini, fotoğraflarını #BarışaİhtiyacımVar hashtagiyle paylaşmaya çağırıyoruz! Slogansız, bayraksız, flamasız, yalnızca tek pankartımız ve olanca sesimizle, kadınlar olarak, savaşa dur diyoruz!

Eylem saati ve toplanma yerleri belli olan iller şöyle:

İstanbul 17.00 Galatasaray Meydanı     

İstanbul 17.00 Kartal

Ankara 17.00  Yüksel Caddesi

İzmir  19.00  Alsancak ÖSYM önü

Eskişehir 17.00  Adalar Migros önü

Bursa  17.00  Fomara Meydanı                 

Kocaeli  18.30  Belediye İşhanı Önü      

Mersin  18.00  Forum Havuzbaşı

Muğla 19.00 Sınırsızlık Meydanı               

Çanakkale  17.00  Morabbin Parkı           

Adana 17.00 Atatürk Parkı                         

Samsun  18.30  Çiftlik Akbank Önü

Erzincan  18.00  Cumhuriyet Alanı           

 

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