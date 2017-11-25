Kadınlardan Ankara'da renkli eylem

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA) -\"KADINA Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\" nedeniyle Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup kadının yaptığı tiyatrolu, müzikli eylem renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Caddesi Üzerinde toplanan yaklaşık 300 kadın, ellerinde cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları ve çeşitli dövizler taşıyarak, Çankaya Belediyesi önüne geldi. Burada, \"Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa\", \"Susmayacağız\", \"Ferman sizin sokaklar bizim\" şeklinde slogan atan kadınlar adına yapılan basın açıklamasında, \"Kadın mücadelesi köklü ve direngendir. Yasallarla, yasaklarla, polis şiddetiyle engelleye gücünüz yetmez. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye\'de de, kadınlara yönelten şiddete ve şiddeti besleyip büyüten düzene ve tek adama karşı sesimizi daha da yükselteceğiz\" denildi. Basın açıklamasında, OHAL ve geçtiğimiz hafta Ankara Valiliğince LGBTİ etkinliklerinin yasaklanmasını da eleştiren kadınlar daha sonra bir tiyatro gösterisi sundu.

SAHNEDE DAVETSİZ MİSAFİR

Bir grup kadın, kadına yönelik şiddeti ve hükümetin eğitim politikasını eleştiren tiyatro oyunu sergiledi. Oyun sırasında bir sokak köpeği gelerek sahnenin ortasına yattı. Bir süre olup biteni izleyen köpek oyun sırasında bir kadının çığlık atmasında korkarak alandan uzaklaştı. Kadınlar, tiyatro oyunun ardından şarkılar söyleyip halay çekerek, eylemine son verdi.

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