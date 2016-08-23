Kadınlardan Akşam gazetesi temsilcisine: Ağzını topla Emin!

Ankara Kadın Platformu, Özgür Gündem'e yapılan baskında gözaltına alınan İMC TV muhabiri Gülfem Karataş'ın polisin kendisini tecavüz etmekle tehdit ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden 'yorumlayan' Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’ya tepki gösterdi. Kadınlar, Pazarcı için suç duyurusunda bulundu ve “Ağzını topla Emin” dedi.

Emin, Gülfem Karataş’a tecavüz tehdidini Çözemedim, ne çekicilikleri ve özellikleri var bunların? Uzun süredir izliyorum, yakalanıp gözaltına alınan PKK yandaşları genellikle 'Polis beni tecavüzle tehdit etti' diyor. En son olarak da Özgür Gündem Muhabirlerinden biri katıldı bu iddiaya" sözleriyle ‘yorumlamıştı.’

Birgün’ün haberine göre, Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen Ankara Kadın Platformu bileşenleri​ tarafından,​ "Bizler kadınlar olarak bu suçun üzerini kapatmıyor, teşhir ediyoruz. Sizin gibi kadın düşmanlarından hesap sorana kadar mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

“Emin Pazarcı'nın cinsiyetçi dilini, kadın düşmanlığını teşhir ediyoruz. Bu hayat bizim" pankartı açan Ankara Kadın Platformu bileşenleri adına basın açıklamasını okuyan Derman Gülmez, ​"Bugün buraya kadın düşmanı Emin Pazarcı'nın sosyal medya üzerinden sarf etmiş olduğu sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Sosyal medya hesabı üzerin adeta tecavüzü onaylayan açıklamalarda bulunan, tacizi, tecavüzü meşrulaştıran Emin Pazarcı'ya şunu söylüyoruz: 'Ağzını topla Emin'" diye konuştu.

“Kadınlar, Pazarcı’ya rahat vermeyecek”

Pazarcı'nın sosyal medya paylaşımında yer alan "Çözemedim ne çekicilikleri ve özellikleri var bunların? Uzun süredir izliyorum, yakalanıp gözaltına alınan PKK yandaşları genellikle 'Polis beni tecavüzle tehdit etti' diyor. En son olarak da Özgür Gündem muhabirlerinden biri katıldı bu iddiaya..." cinsiyetçi paylaşımına atıfta bulunan Gülmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağdan bakıyoruz olmuyor, soldan bakıyoruz olmuyor, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı süzüyoruz yine olmuyor. Sen cinsiyetçisin, sen tacizi ve tecavüzü onaylayan bir kadın düşmanısın, oturduğun yerden kadınların bedenine ilişkin saldırıları meşrulaştıran saldırganın tekisin. Sizin gibi kadın düşmanlarından hesap sorana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Emin Pazarcı suç işlemiştir ve bizler kadınlar olarak bu suçun üzerini kapatmıyor, teşhir ediyor, suç duyurusunda bulunuyoruz. Buradan ilan ediyoruz Emin Pazarcı, kadınlar artık sana rahat vermeyecek."