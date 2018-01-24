Kadınlardan Akit'e 'ped'li protesto: 115 çocuktan utanın!

Akit yazarı Ahmet Maranki’nin kadın pedi ve gazlı içecek reklamları yayınlayanların 'kellelerinin alınması gerektiğini' savunmasının ardından Fikir Kulüpleri Federasyonu'na mensup kadınlar, Akit gazetesine ped yollayarak tepki gösterdi. Kadınlar pedin üstüne “pedimizden değil, 115 çocuktan utanın” yazdı.

Akit yazarı Ahmet Maranki, Erdoğan’a bir mektup yazarak, kadın pedi ve gazlı içecek reklamları yayınlayanların 'kellelerinin alınması gerektiğini' savunmuştu.

Maranki’nin bu sözleri üzerine FKF üyesi kadınlar, Yeni Akit gazetesinin bürosuna, üzerlerine “Ped kadar faydanız yok” ve “Pedimizden değil 115 çocuktan utanın” yazdıkları pedleri göndererek bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz günlerde gericiliği ile tanıdığımız Yeni Akit gazetesinde yayınlanan yazısında Ahmet Maranki, ped reklamlarının ahlâki çöküntüye sebep olduğunu, yayınlayanların kellelerinin alınması gerektiğini, “Müslüman kadının gece dahi giymeyeceği kıyafetlerle” ekrana çıkılmaması gerektiğini belirtti. Maranki’ye, yandaş ve gerici Yeni Akit’e cevabımız açık! Ne kadın pedi ne regl olmak utanılması, saklanması gereken şeylerdir!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenip hamile kalabileceğini söylemesinden bir hafta sonra İstanbul’da bir hastanede 5 ayda 115 çocuğun hamile olarak kaydedildiğinin ortaya çıkması ülkedeki asıl çöküntüyü göstermektedir!

Çocuklar istismara uğrarken, kadınlar her gün şiddete maruz kalırken Yeni Akit’in pedimizi dert edinmesi gericilerin ahlak anlayışının ikiyüzlülüğünün kanıtıdır!

Gerici ve ikiyüzlü ahlak anlayışınızı kabul etmiyoruz. Biz kadınlar istediğimiz gibi yaşamaya devam edeceğiz ve hayatlarımıza dair hiçbir şeyden utanmayacağız! Kahkahalarımızla, uygunsuz dediğiniz kıyafetlerimizle direnmeye devam edeceğiz, makbul kadın olmayacağız!

Bugün postane önünde toplandık çünkü Ahmet Maranki’ye bol miktarda hijyenik ped göndereceğiz. Pedimizden rahatsız oluyorlarsa ped görmeye alışacaklar, özgür-direnen kadınlar görmekten rahatsız oluyorlarsa çok daha fazlasını görecekler! Tüm kadınları Yeni Akit bürolarına ped gönderme eylemimize katılmaya, kadınların varlığını hatırlatan her şeyden rahatsız olan gericilerin huzurunu kaçırmaya davet ediyoruz.

AKP İktidarı’na ve tüm yandaşlarına “Pedimizden değil, 115 çocuktan utanın diyoruz.”