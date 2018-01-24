Kadınlardan Afrin'deki Mehmetçiğe el emeği kışlık giysi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Hayatı Paylaşanlar Derneği öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar, TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin, soğuk havada üşümemesi için bere, boyunluk, içlik, eldiven gibi kışlık giysiler örmeye başladı. Şu an 10 olan kadın sayısının artması beklenirken, 30 Ocak\'a kadar örülecek kıyafetler, sınır bölgesine gönderilecek.

Sosyal medyadan örgütlenip ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gönüllüler, bu faaliyetlerini resmi çatı altında yürütebilmek için yaklaşık 2.5 yıl önce Hayatı Paylaşanlar adlı dernek kurdu. Derneğin öncülüğünde yine sosyal medyada örgütlenen ev kadınları, TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı\' harekatına katılan askerlerin, soğuk havada üşümemesi için bere, boyunluk, içlik, eldiven gibi kışlık giysiler örmeye başladı. 10 kadın, evlerinde koyu yeşil renklerde ördükleri giysileri 30 Ocak\'a kadar hazırlayacak. Ardından da toplanan kıyafetler, sınırdaki askerlere gönderilecek.

Derneğin Başkan Yardımcısı Cennet Akkaş, \"Biz, Hayatı Paylaşanlar Derneği olarak iyiliğin yayılmasını istiyoruz. Şu anda askerlerimiz zor şartlar altında görev yapıyor. Onlar bunları giydiği zaman biz daha çok mutlu olacağı. Bizim de içimiz ısınacak. Analardan ana kuzularına bizim de bir katkımız olsun istedik\" dedi.

\'ANNE ŞEFKATİ GÖNDERECEĞİZ\'

Evinde askerler için giyecek ören Gülümser Eskin (70), \"Biz sıcak evlerimizde oturuyoruz. Askerlerimiz, vatanımız için orada canlarını feda etmeye hazır. Bizler de bu zorlu mücadele soğukta üşümemeleri ve anne şefkatinden uzak kalmamaları için kıyafet örüyoruz. Allah\'a emanet olsunlar. Biz onlara bir anne şefkati göndermek istiyoruz \'\'dedi.

Nazlı Eskin (44) ise, \"Sınırdaki askerlerimiz soğukta, bizim için vatanı bekliyorlar. Biz de onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Askerlerimize hırka, eldiven, bere gibi onları soğuktan koruyacak giysiler örmeye başladık. Allah onları korusun\" dedi.

Melek Öğütçü (70) de,\"Askerlerimiz dağda, bayırda vatanı korumak için çabalıyor. Biz de onlar için elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. İçimizden geldi, onları sıcak tutsun diye örüyoruz\" dedi.

Tuba Üçer (35), \"Biz bu vatanda yaşıyorsak bizim de üzerimize düşen görevler var. Bizim de evimizde yapacağımız tek şey dua ve örgülerimizdi. Biz de onları soğuktan koruyacak giysiler örüyoruz\" dedi.



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