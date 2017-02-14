Kadınlardan 14 Şubat eylemi: Eşitsiz aşka da hayata da hayır!

Kadınlar Birlikte Güçlü grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Beşiktaş’ta “Eşitsiz aşka da hayata da hayır” diyerek eylem düzenleyecek. Eylem, saat 19.30’da Beşiktaş Hakan Pastanesi’nin yanında gerçekleşecek.

Kadınlar Birlikte Güçlü grubunun çağrısı şöyle:

“Tek başına olmaz #hayır, 8 Mart’a doğru kadınlar birlikte güçlü!” diyerek Şubat boyunca kampanya yapmak için yola çıktık. Her yanımızda gittikçe büyüyen, sokaktan meclise her yeri kaplayan erkeklik hali ve anayasa referandumuyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu bu karışık dönemde; yan yana olacağımız, hayatlarımıza, seçimlerimize, farklılıklarımıza sahip çıkacağımız bir sürece adım atıyoruz.

Bu hal içindeyken “14 Şubat Sevgililer Günü” yaklaşıyor. Eşitliğin olmadığı aşka da eşitsizlik üzerine kurulan hayata da #hayır diyerek bu 14 Şubat’ta, en büyük zenginliğimiz olan kadın dayanışmasıyla sokakları şenlendiriyoruz. Çünkü şiddetle, zorla, baskıyla, dayatmalarla bir dahası olmayan hayatlarımızın işgal edildiği bir dünyaya isyanımız var. İlişkilerin tüketimle, alışverişle bir tutulduğu, eşit haklarımızın tanınmadığı bir hayata itirazımız var. Biz, eşitsizlik ve baskıyı örtmek adına alınan hediyeler, verilen sözler ve şaşalı kutlamalarla değil dayanışmayla, özgürlüklerle, eşitlikle çoğalıyoruz. İstersek yalnız kalıyor yalnızlığımızı seviyoruz. İstersek de seçtiğimiz insanlarla hayat kuruyoruz. Ve biliyoruz ki; eşitsiz aşka ve eşitsiz hayata olan isyanımızla, #hayır'larımızla çok ama çok güzeliz!

Tek başına olmaz, #hayır; 8 Mart'a doğru KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLÜ kampanya grubu