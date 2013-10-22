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Yaşam

Kadınlarda yaşlanma nereden başlıyor?

Kalp dokusu ise vücudun kalanından çok daha zor yaşlanıyor, orta yaşlı sağlıklı bir kişinin kalbi, vücudundan 9 yaş daha genç oluyor

22 Ekim 2013 12:11

ABD’deki California Üniversitesi’nden bilimciler, biyolojik saatin genetik şifresini çözerek, kadınların göğüslerinin, vücutlarının geri kalanından daha erken yaşlandığını kanıtladı.

Birce Bora'nın Hürriyet'teki haberine göre, DNA içindeki kimyasal sinyalleri inceleyen biliminsanları, hücre bazında bir vücut saati haritası çıkartarak, bazı organların daha hızlı yaşlandığını ortaya çıkardı. Araştırmada, orta yaşlı kadınlarda sağlıklı meme dokusunun, biyolojik olarak, vücutlarının geri kalanından iki yıl yaşlı olduğu görüldü.

Kalp dokusu ise vücudun kalanından çok daha zor yaşlanıyor, orta yaşlı sağlıklı bir kişinin kalbi, vücudundan 9 yaş daha genç oluyor. Araştırmacı ekibin lideri genetik profesörü Steve Horvath, İngiliz Times gazetesine, meme dokusunun neden daha erken yaşlandığını henüz bulamadıklarını, ancak ergenlikteki hormonal değişimler, bebek emzirme ve hamilelik gibi faktörlerin bu durum üzerinde etkili olduğunu düşündüklerini belirtti.

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