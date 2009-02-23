Kadınlarda kalp krizi erkeklerden daha sinsi

Kalp krizi risk faktörlerinde görülen farklılıkların yanı sıra kadınlarda kalp krizi, erkeklerdeki klasik göğüs ağrısından farklı sinyallerle "geliyorum" diyor. Kadınlarda kalp krizi öncesinde şiddetli göğüs ağrısına ek olarak, çoğu kez göğüs ağrısından daha fazla boyun, kol, sırtın üst bölümünde ağrılar, nefes kesilmesi, yorgunluk, kusma, bitkinlik gibi semptomlar ön plana çıkıyor.Çalışma kalple ilişkili belirtilerin kadınlarda kolayca teşhis edilemediğini onayladı. Tufts Medikal Merkezi'nde Klinik Araştırma ve Sağlık Politikası Çalışmaları Enstitüsü'nde Doç. Dr. Concannon Thomas, "Gecikmeler hastadan kaynaklanabiliyor ve klinisyen kadınlarda kalple ilişkili belirtileri teşhis etmede daha yavaş olabiliyor" dedi.Amerikan Kalp Derneği'nin sözcüsü Jennifer H. Mieres ise, acil durumlarda, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi belirtilerin kalp kaynaklı olmasından çok sıklıkla psikojenik (Psişik bir nedenden kaynaklanan; akıl ve ruh hastalığı hekimliğinde tamamen psişik olan belirti, fenomen ya da hastalıklara verilen ad) olarak görüldüğünü söyledi.