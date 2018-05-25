Kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü Olympique Lyon

Olympique Lyon - Wolfsburg: 4 - 1



İSTANBUL / DHA

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon, Alman ekibi Wolfsburg\'u uzatmalarda 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Ukrayna\'nın Kiev kentindeki Valeriy Lobanovskyi Stadı\'nda oynanan final mücadelesinin 90 dakikası golsüz tamamlanınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda ise Fransız takımına kupayı getiren golleri 98\'inci dakikada Amandine Henry, 99\'uncu dakikada Eugenie Le Sommer, 103\'üncü dakikada Ada Hegerberg ve 116\'ncı dakikada Camille Abily kaydetti. Wolfsburg\'un tek golü ise 93\'üncü dakikada Pernille Harder\'den geldi.

Bu arada Alman takımından Alexandra Popp, 96\'ncı dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Olympique Lyon Kadın Futbol Takımı, devler liginde 2011, 2012, 2016 ve 2017\'nin ardından art arda 3\'üncü, toplamda da 5\'inci şampiyonluğuna ulaştı.

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