T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü Olympique Lyon

Olympique Lyon - Wolfsburg: 4 - 1 İSTANBUL / DHA UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon, Alman ekibi Wolfsburg'u uzatmalarda 4-1 yenerek şampiyon oldu

25 Mayıs 2018 01:53

Olympique Lyon - Wolfsburg: 4 - 1

İSTANBUL / DHA

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon, Alman ekibi Wolfsburg\'u uzatmalarda 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Ukrayna\'nın Kiev kentindeki Valeriy Lobanovskyi Stadı\'nda oynanan final mücadelesinin 90 dakikası golsüz tamamlanınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda ise Fransız takımına kupayı getiren golleri 98\'inci dakikada Amandine Henry, 99\'uncu dakikada Eugenie Le Sommer, 103\'üncü dakikada Ada Hegerberg ve 116\'ncı dakikada Camille Abily kaydetti. Wolfsburg\'un tek golü ise 93\'üncü dakikada Pernille Harder\'den geldi.
Bu arada Alman takımından Alexandra Popp, 96\'ncı dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Olympique Lyon Kadın Futbol Takımı, devler liginde 2011, 2012, 2016 ve 2017\'nin ardından art arda 3\'üncü, toplamda da 5\'inci şampiyonluğuna ulaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olympique LyonDHA UEFA KadınlarLigiFransızOlympique Lyon AlmanWolfsburgUkrayna KievValeriy Lobanovskyi StadıUzatmalardaAmandine HenryEugenie Le SommerAda HegerbergCamille AbilyPernille HarderBuAlmanAlexandra Popp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24