Kadınlarda aşırı kilo rahim ağzı kanseri nedeni

Kadınlarda meme ve rahim kanserine yakalanma oranının son yıllarda oldukça arttığı, rahim kanserinin en önemli nedenlerinden birinin ise aşırı kilo olduğu bildirildi.



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Çelik, AA muhabirine yaptığını açıklamada, kanserin Türkiye'de kalp hastalıklarının ardından en fazla öldürücü etkiye sahip ikinci hastalık olduğuna dikkati çekti.



Kadınlarda en çok görülen kanser çeşidinin meme kanseri olduğunu belirten Doç. Dr. Çelik, bunları sırasıyla akciğer, bağırsak, mide ve rahim kanserinin izlediğini ifade etti.



Kansere yakalanmanın birçok nedeni olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çelik, "Bunların arasında sigara, radyasyon, enfeksiyonlar, hormonlar ve çevresel faktörler gibi etkenler yer alıyor. Tüm kanser çeşitleriyle mücadelede en önemli şey ise düzenli kontrol, erken teşhis ve tedavidir" dedi.



Kadınlar için en tehlikeli kanser çeşitlerinden birinin de rahim kanseri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çelik, şunları kaydetti:



"Kadınlarda meme ve rahim kanserine yakalanma oranı son yıllarda oldukça arttı. Rahim kanserinin en önemli nedenlerinden biri de şüphesiz aşırı kilodur. Kilolu kişilerde dengesiz olarak artan kadınlık hormonu (estrojen) bu kanserin en önemli nedenidir. Aynı zamanda kansere yakalanmada genetik etkenler de oldukça önemli. Dengesiz beslenme ve stres gibi etkenleri de kanser nedenleri arasında gösterebiliriz."



Birden fazla partnerle ilişkide bulunulması halinde rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığının arttığını bildiren Doç. Dr. Çelik, rahim ağzı kanserinin gelişmesinin, tedavi ile yüzde 90 engellenebileceğini söyledi.



(AA)

