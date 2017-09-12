Kadınlara yönelik aramayı protesto etmek için maça böyle gitti!

Lincoln City taraftarı Simon Chanter, kadınlara güvenlik aramasında yapılanları protesto etmek için maça sütyenle gitti.

Simon "Sid" Chanter isimli bir Lincoln City taraftarı, maça sütyenle gitti. Geçtiğimiz ay kadın taraftarların güvenlik aramasında sütyenlerini göstermek zorunda kalmalarını protesto eden Chanter, bulabildiği en büyük sütyeni aldığını söyledi.

Stevenage'de kadınlara yapılan arama sebebiyle İngiltere Futbol Ligi tarafından soruşturma başlatılırken, 33 yaşındaki Chanter güvenlik görevlilerine "sütyenini kontrol edip etmek istemediklerini" sorduğunu belirtti.

Simon Chanter'ın yapılana tepki olarak 6 saat boyunca sütyenle dolaştığı aktarılıyor.