Kadınlara, subay ve polis sevgili tuzağı

Kadınlara kendilerini üst rütbeli subay ya da polis olarak tanıtarak evlenme vaadiyle ilişkiye giren ve kredi kartlarını kullanarak dolandıran altı kişilik bir çete yakalandı. Çete üyelerinin, hamile kalan bazı kadınlara zorla kürtaj yaptırdığı belirlendi.



Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alışveriş merkezlerinde subay ya da polis müdürü elbiseleri ile dolaşarak kadınlara tuzak kuran bir çetenin varlığına ilişkin ihbarı değerlendirdi. Savcılık talimatıyla soruşturmayı derinleştiren jandarma, şüphelilerin evlilik vaadiyle kandırdıkları kadınlarla cinsel ilişkiye girdiklerini, kendi aralarında nişan taktıklarını, evlilik hazırlığı yapmak için para ya da kredi kartlarını istediklerini, ele geçirdikleri kartlarla da para çekerek ve alışverişte kullanarak yaklaşık 200 bin YTL haksız kazanç sağladıkları belirledi. Aralarında doktor, hemşire, öğretmen ve sekreterlerin de bulunduğu kadınları dolandıran Yemen İ., Selçuk Ç., Abdülkani Ö., Mustafa U., Mesut K. ve Selim M., "Volkan" operasyonunda gözaltına alındı. İnternet üzerinden de kadınlarla tanışan çete üyelerinin, birbirlerine "komutanım" ya da "müdürüm" diyerek hitap ettikleri, böylece güven sağladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evinde üç kuru sıkı tabanca, üzerinde üsteğmen rütbesi bulunan kazak ve askeri kıyafetler ile yasa dışı yollardan ele geçirilmiş askeri kimlik, bir adet emniyet sosyal tesisleri giriş kartı, mağdurlara ait kredi kartları ve fotoğraflar ele geçirildi.



10 kadının şikáyette bulunduğu çete üyelerinin, 100’ü aşkı kadınla ilişki kurduğu, telefon dinlemeleriyle tespit edildi. Hamile kalan bazı kadınların çete üyelerinin baskıları sonucu kürtaj yaptırdığı belirlendi,. Kendisini yüzbaşı veya üsteğmen olarak tanıtan çete lideri konumundaki Selçuk Ç.’nin asker kaçağı olduğu da belirlendi.



Üniformayla kız istedi



Mağdurlardan E.Y., jandarmaya verdiği ifadede, Selçuk Ç.’nin kendisini üsteğmen olduğunu söyleyerek kandırdığını anlattı. E.Y., Selçuk Ç.’nin "Ailem Ankara dışında yaşıyor, seni istemeye yalnız geleceğim" diyerek, üzerinde üniformayla evlerine geldiğini söyleyerek "Çiçek ve çikolata bile getirip, beni istedi, bir daha da ailemle görüşmedi" dedi.

