-KADINLARA SALDIRAN KURT VURULDU KÜTAHYA (A.A) - 18.04.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, sürek avında avcılar tarafından vurulan kurdun, 13 Nisan'da saldırdığı bir kadının ölümü, bir kadının yaralanmasına neden olan kurt olduğu iddia edildi. Alınan bilgiye göre, kurdun bulunması için il merkezi, Simav, Tavşanlı, Altıntaş ve Şaphane ilçelerinden yaklaşık 200 avcının katılımıyla geçen cumartesi günü sürek avı başlatıldı. Avcılar, dün olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki İmranlar köyü yakınında makilik alanda gördükleri kurda ateş açtı, kurt yaralanmasına rağmen kaçtı. Kurt, avcıların aramasına rağmen bulunamadı ve çevrede başka kurda rastlanamadığı için iki günlük sürek avı sonlandırıldı. Vurulan kurt, yaralanmasından bir gün sonra arazide köylüler tarafından bulundu. Kurdun ölüsünü bulan köylüler, durumu önce jandarmaya, daha sonra İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Kuduz tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kurdun ölüsünün bulunduğu alana İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri gelinceye kadar kimseyi yaklaştırmadı. Kurdun köpeğine saldırdığı Sevim Yavuz, jandarma tarafından Çulhalar köyündeki evinden alınarak teşhis için söz konusu alana getirildi. Yavuz, kadınlara saldıran kurdun köpeğine de saldırdığını söyleyerek, ''Bu kurt o kurt. Bu kurt aynı gün benim köpeğime saldırmıştı. Ben de sırtına bir taşla vurdum ve kaçıp gitti. Olayı daha sonra öğrendiğimde şok oldum. İyi ki bana saldırmamış. Ben saldırıdan köpeğim sayesinde kurtulmuşum'' dedi. Daha sonra kurdun gövdesinden ayrılan başı, kuduz olduğunun belirlenmesi amacıyla İzmir Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsüne götürüldü. Kalan kısmı ise iş makinesi yardımıyla derince kazılan çukura kireç dökülerek gömüldü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kurdun başını olay yerinden alıp araçla götürürken çevredeki köylülerin sevinç çığlıkları attığı gözlendi. Simav ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Çulhalar köyünün Dereboyu mevkisinde 13 Nisanda hayvanlarını otlatan Şerife Erkip (76) ve komşusu Kezban Kartalmış'a (79) kurt saldırmış, Erkip, başı, göğsü, bacakları ve boynundan yaralanması sonucu olay yerinde ölmüştü. Kartalmış ise elindeki değnekle kurda karşılık vermeye çalışmış, uzun süren boğuşmanın ardından ağır yaralanmıştı. Kadınların yanı sıra 5 büyükbaş hayvan ve iki çoban köpeğine saldıran kurdun kuduz olması ihtimaline karşı Çulhalar dahil çevredeki 23 köy karantinaya alınmıştı.