Kadınlara pozitif ayrımcılık

T24 -

İşsizlik ödeneğinin süresi 5 aya düşecek



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2015 yılının sonuna kadar işe yerleştirdiklerinin yüzde 35'inin kadınlar arasından olmasını hedefliyor.AA muhabirinin İŞKUR'un ''2011-2015 Stratejik Plan''ından derlediği bilgilere göre kurum, söz konusu yıllar arasındaki stratejik amaçlarını belirledi.Kurum, bu hedef için toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına ilişkin bilinç oluşturacak çalışmalarla kadının iş gücüne katılımına ve istihdamına yönelik çalışmalara öncelik verecek.Özel sektörden alınan açık işlerin sayısını her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 25 artırmayı da hedefleyen kurum, işe yerleştirilenlerin sayısını her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artıracak çalışmalar yapacak.İŞKUR, 2015 yılı sonuna kadar en az yarısı Kuruma kayıtlı 18-29 yaş arası işsizlerden olmak üzere 400 bin işsizi de staj programlarından yararlandırmak için çalışmalarını yürütüyor.Planda, işsizleri üzecek hedefler de yer alıyor. İŞKUR, işsizlik ödeneğini alan işsizlerin, şu an itibariyle prim ödeme süresine bağlı olarak 180, 240 ve 300 gün olan ödenek alma süresini, 2015 yılı sonuna kadar ortalama 5 aya düşürmeyi hedefliyor.