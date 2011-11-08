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Kadınlara pozitif ayrımcılık

İŞKUR'un 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığı hedefler arasında iş sahibi olacak 3 kişiden

08 Kasım 2011 02:00

T24 - İŞKUR'un 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığı hedefler arasında iş sahibi olacak 3 kişiden 1'inin kadınlar arasından seçilmesi yer alıyor.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2015 yılının sonuna kadar işe yerleştirdiklerinin yüzde 35'inin kadınlar arasından olmasını hedefliyor.

AA muhabirinin İŞKUR'un ''2011-2015 Stratejik Plan''ından derlediği bilgilere göre kurum, söz konusu yıllar arasındaki stratejik amaçlarını belirledi.

Kurum, bu hedef için toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına ilişkin bilinç oluşturacak çalışmalarla kadının iş gücüne katılımına ve istihdamına yönelik çalışmalara öncelik verecek.

Özel sektörden alınan açık işlerin sayısını her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 25 artırmayı da hedefleyen kurum, işe yerleştirilenlerin sayısını her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artıracak çalışmalar yapacak.


İşsizlik ödeneğinin süresi 5 aya düşecek

İŞKUR, 2015 yılı sonuna kadar en az yarısı Kuruma kayıtlı 18-29 yaş arası işsizlerden olmak üzere 400 bin işsizi de staj programlarından yararlandırmak için çalışmalarını yürütüyor.

Planda, işsizleri üzecek hedefler de yer alıyor. İŞKUR, işsizlik ödeneğini alan işsizlerin, şu an itibariyle prim ödeme süresine bağlı olarak 180, 240 ve 300 gün olan ödenek alma süresini, 2015 yılı sonuna kadar ortalama 5 aya düşürmeyi hedefliyor.


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