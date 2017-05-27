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Yaşam

Kadınlara özel 'Wonder Woman' film gösterimine tepki

"Erkeklere izin yoktur"

27 Mayıs 2017 00:19

ABD'nin Teksas eyaletinde kadın süper kahraman filmi 'Wonder Woman' için sadece kadınların alındığı gösterimler düzenlenmesi tartışma yarattı.

Çizgi romandan uyarlanan Wonder Woman, ABD'de 2 Haziran'da gösterime giriyor.

Austin şehrindeki Alamo Drafthouse adlı sinema salonu ise, 6 Haziran için kadın olduğunu söyleyen seyircilere özel iki gösterim ayarladı.

Alamo Drafthouse'un internet sitesindeki açıklamada, "Beyler, sizden özür dileriz, ama kadın gücümüzle kucaklaşıyoruz ve bir tanecik özel akşamımız için 'Erkeklere izin yoktur' diyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sinema salonunun internet sitesinde, kadınlara özel iki gösterim için tüm biletlerin tükendiği görüldü.

Gösterimlerde çalışacak görevliler, sinema makinistleri ve yemek satanlar da kadın olacak.

Ancak bu fikir, bazı erkeklerin pek hoşuna gitmedi. Erkek Facebook kullanıcılarından bir bölümü, kendilerine ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Aralarından biri, "Harika, Thor, Örümcek adam ve Yıldız Savaşları'nın sırf erkekler için olan gösterimleri olunca bize de haber verirsiniz artık" mesajını paylaştı.

Sinema salonunun resmi hesabından ise, "Eğer dışlanmış hissetmenize neden olduysak çok özür dileriz" yanıtı verildi.

Bazı erkeklerse, filmin ruhuna uygun olduğu gerekçesiyle 'kadın kadına' film gösterimlerini övdü.

Filmin hayranlarından biri, "Ben bir erkeğim ve bunu tamamen destekliyorum" dedi.

Bir başka paylaşımda, "Bu harika bir fikir, ben de filmi başka bir gün görürüm. Vay be, bunu söylemek kendimi zulme uğramış hissetmekten çok daha kolay oldu" denildi.

Filmin ana karakterinin yanında yönetmeni de bir kadın.

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