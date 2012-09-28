Kadınlara özel mutluluk geni bulundu

Esra Tüzün'ün Günaydın Gazetesi'nde yayınladığı habere göre;

Amerikalı araştırmacıların keşfettiği MAOA adlı gen; kadın beynindeki mutluluk merkezini harekete geçirip,erkeklerden daha mutlu olduğu sonucuna ulaştı. Bu gen erkeklerde saldırgan davranışlara ve alkol bağımlılığına da neden olduğu belirtildi.

ANTİDEPRESAN ÖZELLİĞİ

MAOA adındaki bu gen; kadın beyninde, mutluluk merkezini harekete geçiren kimyasallar salgılıyor ve böylece onların daha mutlu olmasını sağlıyor. MAOA; kaygı, korku, şüphe veya duygu durum bozukluğu olan hastalar üzerinde de önemli bir rol oynuyor. MAOA geni; serotonin ve dopamin gibi bazı enzimlerin salınımına da yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle antidepresan etkisi yaratarak; kadınların ruh halini olumlu yönde etkileyebiliyor. Araştırmalar; MAOA'nın ağır depresyonda olan hastalarda çok daha az bulunduğunu gösteriyor.

NEDEN KADINDA ETKİLİ?

Bu genin sentezinin eksikliği ise zeka geriliği ve saldırganlık gibi birçok kalıtsal rahatsızlığa yol açabiliyor. Bilim adamları şimdi de MAOA'nın neden erkeklerde kadınlar kadar etkili olmadığını araştırıyor. Bunun nedenini şimdilik erkeklerdeki testosteron hormonunun bozulmasına bağlıyorlar.