Kadınlara özel ekonomi eki



Kadın okur kitlesini hedef alan ekonomi eki bu cumartesi gününden itibaren yayımlanmaya başlayacak. Yayınevinden yapılan açıklamada, “Plan W – Frauen verändern die Wirtschaft” (Plan W – Kadınlar ekonomiyi değiştiriyor) isimli ek ile iş dünyasındaki kadınlar ile kendilerini mesleki ve kişisel anlamda geliştirmek isteyen kadınların desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Ekin ilk sayısı 460 bin adet basıldı.

Plan W'nin genel yayın yönetmeni Alexandra Borchardt, kadınları sorumluluk, başarı ve şekillendirmeye ortak olma konusunda teşvik etmek istediklerini ifade etti. Süddeutsche Zeitung'un genel yayın yönetmenleri Kurt Kister ile Wolfgang Krach da Plan W'nin merkezinde ekonomi dünyasındaki kadınların yer alacağını, ancak erkek okurlara da hitap etmek istediklerini söyledi.

Yılda dört kez yayımlanacak dergi şeklindeki ek Süddeutsche Zeitung'un (SZ) internet sitesinden de satın alınabilecek. Almanya'da bir süre önce federal hükümet, büyük şirketlerin yönetiminde yüzde 30 kadın kotası uygulanmasını kabul etmişti.