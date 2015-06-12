T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Kadınlara özel ekonomi eki

Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesi, kadınlara özel ekonomi eki çıkartma kararı aldı.

12 Haziran 2015 20:29


Kadın okur kitlesini hedef alan ekonomi eki bu cumartesi gününden itibaren yayımlanmaya başlayacak. Yayınevinden yapılan açıklamada, “Plan W – Frauen verändern die Wirtschaft” (Plan W – Kadınlar ekonomiyi değiştiriyor) isimli ek ile iş dünyasındaki kadınlar ile kendilerini mesleki ve kişisel anlamda geliştirmek isteyen kadınların desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Ekin ilk sayısı 460 bin adet basıldı.

Plan W'nin genel yayın yönetmeni Alexandra Borchardt, kadınları sorumluluk, başarı ve şekillendirmeye ortak olma konusunda teşvik etmek istediklerini ifade etti. Süddeutsche Zeitung'un genel yayın yönetmenleri Kurt Kister ile Wolfgang Krach da Plan W'nin merkezinde ekonomi dünyasındaki kadınların yer alacağını, ancak erkek okurlara da hitap etmek istediklerini söyledi.

Yılda dört kez yayımlanacak dergi şeklindeki ek Süddeutsche Zeitung'un (SZ) internet sitesinden de satın alınabilecek. Almanya'da bir süre önce federal hükümet, büyük şirketlerin yönetiminde yüzde 30 kadın kotası uygulanmasını kabul etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanZeitung34;KadınFrauenWirtschaft”KadınlarAlexandra BorchardtZeitungKurt KisterWolfgang KrachPlanSüddeutsche ZeitungWelle Türkçe EpdDW BÖ/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24