Kadınlara özel bahar kutlaması

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin Köyü'nde, sadece kadınların katılabildiği yüzlerce yıldır süregelen etkinlikle, baharın gelişi kutlandı.



Köy merasında, geleneksel olarak bahar ayının ilk sıcak günlerinde düzenlenen eğlenceye, köylü kadınlar arkadaşlarıyla aynı desen şalvarlar diktirerek, aynı renk yelek, başörtü giyerek hazırlandı.



Eğlenceye katılan yeni evlenmiş genç kızların ise üzerlerine su dökülerek, mutlu bir evlilik geçirmesi ve sağlıklı çocuklar dünyaya getirmeleri dilendi.



Müzik eşliğinde yöresel halk oyunlarını oynayan ve halay çeken kadınlar, kabuğunun renklenmesi için soğan kabuğuyla birlikte kaynatıkları yumurtalar ve hazırladıkları çeşitli yiyeceklerle piknik yaptılar.



Köy Muhtarı Erdoğan Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır geleneksel olarak kutlanan bahar eğlencesinin bayram havasında geçtiğini söyledi. Eğlencenin bir nevruz geleneği olduğunu söyleyen Uzun, bu günün dargınların barışması için de bir vesile olduğunu bildirdi.



Etkinliğin, köylerinin kurulduğu yaklaşık 350 yıldır aralıksız yapıldığı belirten Uzun, "Özellikle son yıllarda muhtarlığımızın katkılarıyla şölen havasında geçen eğlencemize çevre köylerdeki köylü kadınlar da ilgi gösteriyor. Bu eğlence ile kadınlarımıza verdiğimiz değeri de ortaya koyuyoruz. İnşallah atalarımızdan bize miras kalan bu etkinliğimiz, dargınlıkların giderilmesine ve içimizdeki sevgi tomurcuklarının yeşermesine vesile olur" dedi.

